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財產放外籍妻子名下 逃漏稅至少1.29億元 德州富豪恐坐牢數十年

記者顏伶如／綜合報導
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位於華府的國稅局總部大樓。(路透)
位於華府的國稅局總部大樓。(路透)

長年旅居海外的美國公民依法把財產放在外國配偶名下，是否真能達到「省稅」目的？擁有價值70億國防承包案的73歲富豪艾德曼(Douglas Edelman)就踢到鐵板，恐將坐牢數十年。根據聯邦檢察官估計，艾德曼夫妻逃漏稅至少1億2900萬元，且不包括利息與罰金。

華爾街日報(WSJ)18日報導，艾德曼創下美國史上金額最高逃漏稅案例之一，原本在歐洲過著奢華生活，因把公司財產藏在法國籍妻子名下，被吹哨者向國稅局(IRS)舉報後鋃鐺入獄。艾德曼去年夏天在西班牙度假小島伊維薩(Ibiza)落網，當地警察找上門時匆匆穿上短褲應門，隔天在牢裡度過7月4日獨立紀念日。去年9月，艾德曼被引渡返美受審，向法官辯稱無罪，繳交1290萬無擔保保釋金(unsecured bail)後，在維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)一棟22層樓康斗公寓大廈居家監禁。

1990年代初期，從事濃縮橙汁與蔬菜油買賣的艾德曼丟下妻兒，離開德州，遠赴莫斯科展開新生活，蘇聯垮台後轉往吉爾吉斯。2011年911恐怖攻擊事件後，美國出兵阿富汗，艾德曼與合夥人取得價值70億的國防部合約，負責運送燃料並提供服務。艾德曼生意順風順水，瑞士銀行帳戶盆滿缽滿，帶著梅開二度的法國記者妻子狄戴恩(Delphine Le Dain)搭乘遊艇在歐洲小島旅遊，從海灘到山林裡都買了房子，包括倫敦規模最大住宅之一、要價4300萬的超級豪宅。艾德曼生意觸角遍布好萊塢電影、MTV頻道巴爾幹半島事業，還有位於中國、伊拉克等地的媒體。

旅居海外美國公民每年還是要向美國報稅，但艾德曼有很長一段時間並沒報稅。2016年，艾德曼終於恢復報稅，卻對國稅局聲稱承包國防合約的公司是法籍妻子所有，自己僅任公司顧問，年薪不到百萬。從2016年到2020年，艾德曼都以相同手段報稅。

報導指出，國稅局接到吹哨者檢舉後，艾德曼夫妻被司法部以報稅不實、隱瞞3億5000萬收入、違反外國銀行帳戶申報法等罪名起訴。

去年12月，艾德曼被發現傳送簡訊給起訴案當中一名證人，結果保釋遭到撤銷，回到牢裡。

59歲的法籍妻子狄戴恩原本10月要跟艾德曼一起在維州康斗公寓居家監禁，但偷偷潛逃回法國。

報稅 國稅局 美國公民

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