馬斯克：星艦明年載人形機器人飛火星 最快2029載人登陸

SpaceX執行長馬斯克表示，「星艦」太空船將在明年底前出發前往火星，人類最快在2029年登陸。(路透)

SpaceX公司創辦人馬斯克 (Elon Musk)14日表示，旗下的「星艦」(Starship)太空船將在明年底前出發前往火星，而且會同時載運特斯拉的人形機器人Optimus，意味著馬斯克殖民火星的宏圖壯志，有望邁出重要一步。

馬斯克是在自家的社群平台X上，回覆一段紀念SpaceX成立23周年的影片時，宣布星艦將在2026年底出發前往火星。他說：「如果這些登陸順利，那麼人類或許最快在2029年開始登陸，不過2031年較有可能。」

SpaceX公司旗下的「星艦」(Starship)太空船可望在明年底前出發前往火星。(路透)

路透去年11月引述消息人士報導，在川普總統主政下，會將馬斯克把人類載往火星的夢想視為優先要務，此舉有望嘉惠馬斯克的SpaceX公司，但也可能衝擊美國太空總署(NASA )的登月計畫。

「星艦」是馬斯克實現火星殖民夢想的關鍵，對SpaceX未來的衛星發射業務也至關緊要，該公司目前採用可部分回收的「獵鷹九號」火箭發射衛星，在此一領域占據主導地位。

另外，在川普與馬斯克的施壓下，NASA將原定26日執行的Crew-10任務提前到14日，於美東時間當日晚間7時3分，從佛州甘迺迪太空中心發射SpaceX的「獵鷹九號」火箭，將新一批太空人 送往國際太空站(ISS)，並接回滯留ISS九個月的太空人威爾莫與威廉絲，他們預定19日離開ISS。

威爾莫與威廉絲均具備美國海軍試飛員的資歷，他們在去年6月，成為首批搭乘波音Starliner太空船飛往ISS的太空人。但在飛行期間，Starliner的推進系統出現問題，NASA認為，讓他們搭乘Starliner返家過於冒險，迫使他們延長原定待在ISS的八天時間，Starliner則於去年9月空機返回地球。

然而，這次的Crew-10任務捲入政治紛爭，因為川普與馬斯克毫無根據地聲稱，前總統拜登是基於政治考量，才讓這兩名太空人滯留ISS。

NASA表示，這兩名太空人之所以留在ISS，是為了保有適當的人力配置。此外，NASA的預算無法支持專門發射一艘救援太空船，也沒有這種運作需求。

川普與馬斯克施壓NASA，可說是對該機構運作的罕見干預。這種壓力也讓NASA的準備與安全程序面臨挑戰。