怪獸龍捲風肆虐多州至少20死 密蘇里最慘已12死 奧克拉荷馬多起山火

密蘇里州道路巡邏警察隊15日發布的照片顯示一些住家在龍捲風走後的殘破景象，屋前樹木歪倒，屋頂被掀開，衛星天線碟掉落地上，門窗全毀。(路透)

「怪獸」級龍捲風 15日肆虐中西部多州後，往東移向密西西比河谷和南部，席捲密蘇里、阿肯色、德州 和奧克拉荷馬州 ，至少有20人死亡。風暴導致數十萬戶住家停電，阿肯色州至少29人受傷，奧克拉荷馬州的山林火災也造成死亡。

氣象局發布的龍捲風警報，涵蓋約1000萬人，從路易斯安納州到田納西州地區，則發布「特別危險情況」警告，包括傑克遜、伯明罕和納許維爾等城市居民都受龍捲風威脅，僅在15日下午，就出現約20宗疑似龍捲風觸地。

死傷最嚴重的是密蘇里州，多起龍捲風14日徹夜襲擊，釀成至少12人死亡，包括一名成年男性，他家被龍捲風摧毀時不幸喪命。密州州警說，暴風引發的道路事故，也造成多人受傷。

巴特勒郡法醫艾克斯(Jim Akers)描述該男子家被毀的情況，說「完全認不出來這裡曾是住家，眼前盡是一片斷垣殘瓦，地板都被掀起翻覆，我們只能走在(倒下來的)牆壁上」。他說，幸好救難人員從屋裡救出一名女性。

密蘇里州道路巡邏警察隊發布的照片顯示，歐札克(Ozark)郡附近住家在龍捲風走後的殘破景象，屋前兩棵樹木歪倒，屋頂被掀開，三片衛星天線碟掉落地上，門窗全毀。

阿肯色州官員15日說，獨立郡有3人死亡，29人受傷，該州八個郡前晚遭暴風和龍捲風肆虐。

阿肯色州官員八個郡都遭暴風和龍捲風肆虐。州長桑德斯已宣布全州宣告進入緊急狀態。圖為風暴過後的斷垣殘瓦。(美聯社)

州長桑德斯說，「州政府已派出任務小組，前往龍捲風襲擊的災區評估災情，也派出急救隊前去協助。」她和喬治亞州長坎普各對全州宣告進入緊急狀態。坎普說，他是為15日晚將出現的嚴重天氣情況預做準備。

德州鍋柄帶阿瑪瑞友(Amarillo)地區14日沙塵暴造成幾起車禍，三人死亡。

前述死傷都是巨大暴風圈橫掃各地，引發龍捲風、沙塵暴和100多處山林火災時造成。氣象預報說，從加拿大邊境南至德州，最大陣風達時速80哩，較冷的北部可能有暴風雪，南部較暖、較乾地區吹起野火。

奧克拉荷馬州出現130多起山林火災，州及地方政府下令危險地區的居民暫時撤離家園，州內近300戶人家被焚毀。州長史迪特15日表示，州內遭野火焚燒的面積約266平方哩。州警說，風勢強勁，好幾輛大型聯結車都被吹翻。