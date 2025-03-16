「你毀了這裡」 范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

圖為范斯伉儷1月20日盛裝出席川普總統就職晚會。(美聯社)

副總統范斯 13日晚上偕妻子烏沙到華府甘迺迪表演藝術中心欣賞國家交響樂團(National Symphony Orchestra)音樂會，卻在就座時遭眾多觀眾報以噓聲。

衛報報導，當范斯的車隊抵達甘迺迪中心時，聽眾因接受秘勤局的全面維安檢查，導致音樂會開演延遲了25分鐘。當范斯一行人魚貫進入包廂，準備就座時，大廳內爆發出噓聲和嘲笑聲，甚至淹沒了提醒開演的廣播。

在一向矜持有禮的古典樂 界，出現如此直言不諱又慷慨激昂的政治抗議是極不尋常的事件，甚至有人直接對副總統高喊：「你毀了這個地方！」，范斯仍面帶微笑地揮手致意。

最近獲川普 總統任命為甘迺迪中心臨時主席的總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)事後在Ｘ貼文斥責，「不懂寬容的左派激進分子，甚至無法跟和他們投票立場不同的人坐在同一個空間內。」

根據報導，當晚的音樂會節目是卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）獨奏的蕭士塔高維奇第2號小提琴協奏曲，隨後則是史特拉汶斯基的「彼得洛希卡」。儘管開場時略有騷動，但演奏隨即進入正軌。

范斯2016年接受紐約時報訪問時表示，出身貧寒的他從沒有意識到有人會為了娛樂而聆聽古典樂，「當我得知人們為了娛樂而聽古典樂時，我感到目瞪口呆。總體上，與美國窮人處於不同的世界。不幸的是，當你從一個階級升到另一個階級時，情況就可能會出現一些文化上的尷尬。」

不過，范斯面臨的公憤，則是由於川普陣營對華府的藝文界，特別是甘迺迪中心發動文化戰爭所引起。川普2月時開除甘迺迪中心董事會所有成員，自兼主席，同時換上了數名欽點董事，其中包括2020年至2022年間擔任辛辛那提交響樂團董事會成員的烏莎·范斯。

百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)因此決定取消2026年在甘迺迪中心的演出計畫，另有多位藝文界人士也取消了原定在該中心的活動。