我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

「你毀了這裡」 范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為范斯伉儷1月20日盛裝出席川普總統就職晚會。(美聯社)
圖為范斯伉儷1月20日盛裝出席川普總統就職晚會。(美聯社)

副總統范斯13日晚上偕妻子烏沙到華府甘迺迪表演藝術中心欣賞國家交響樂團(National Symphony Orchestra)音樂會，卻在就座時遭眾多觀眾報以噓聲。

衛報報導，當范斯的車隊抵達甘迺迪中心時，聽眾因接受秘勤局的全面維安檢查，導致音樂會開演延遲了25分鐘。當范斯一行人魚貫進入包廂，準備就座時，大廳內爆發出噓聲和嘲笑聲，甚至淹沒了提醒開演的廣播。

在一向矜持有禮的古典樂界，出現如此直言不諱又慷慨激昂的政治抗議是極不尋常的事件，甚至有人直接對副總統高喊：「你毀了這個地方！」，范斯仍面帶微笑地揮手致意。

最近獲川普總統任命為甘迺迪中心臨時主席的總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)事後在Ｘ貼文斥責，「不懂寬容的左派激進分子，甚至無法跟和他們投票立場不同的人坐在同一個空間內。」

根據報導，當晚的音樂會節目是卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）獨奏的蕭士塔高維奇第2號小提琴協奏曲，隨後則是史特拉汶斯基的「彼得洛希卡」。儘管開場時略有騷動，但演奏隨即進入正軌。

范斯2016年接受紐約時報訪問時表示，出身貧寒的他從沒有意識到有人會為了娛樂而聆聽古典樂，「當我得知人們為了娛樂而聽古典樂時，我感到目瞪口呆。總體上，與美國窮人處於不同的世界。不幸的是，當你從一個階級升到另一個階級時，情況就可能會出現一些文化上的尷尬。」

不過，范斯面臨的公憤，則是由於川普陣營對華府的藝文界，特別是甘迺迪中心發動文化戰爭所引起。川普2月時開除甘迺迪中心董事會所有成員，自兼主席，同時換上了數名欽點董事，其中包括2020年至2022年間擔任辛辛那提交響樂團董事會成員的烏莎·范斯。

百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)因此決定取消2026年在甘迺迪中心的演出計畫，另有多位藝文界人士也取消了原定在該中心的活動。

范斯 古典樂 川普

上一則

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

下一則

中國走線客藏皮卡被逮 從墨西哥偷渡費用漲到7.4萬

延伸閱讀

川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下

川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下
被克宮列拒絕往來戶 凱洛格獲川普任命為烏克蘭特使

被克宮列拒絕往來戶 凱洛格獲川普任命為烏克蘭特使
紅海危機持續 川普下令對葉門叛軍發動大規模攻擊

紅海危機持續 川普下令對葉門叛軍發動大規模攻擊
「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。（美聯社）

今年若出現經濟衰退 如何自保？

2025-03-12 11:10
一架飛機13日早晨從德州梅斯奇特機場起飛後不久墜毀。（擷自YouTube@Fox 4 Dallas-Fort Worth）

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

2025-03-13 11:17
滋事分子不但攻擊空服員，還對前座拳打腳踢，造成座椅損壞。(查森郡法院)

旅客機上毆打踢飛空服員 飛機折返降落前詭異吞念珠

2025-03-12 20:03
年僅五歲的庫柏，在密州接受高壓氧治療時被燒死。(家人提供)

接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死

2025-03-11 20:25

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」