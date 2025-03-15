我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

前員工爆Meta曾想用香港用戶資料討好中共 遭禁止宣傳新書

中央社／舊金山15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）撰寫的書籍「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）。(美聯社)
溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）撰寫的書籍「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）。(美聯社)

臉書母公司Mete試圖讓一名前員工噤聲，這名前員工在揭發內幕的新書中提出駭人聽聞的指控。Meta獲得仲裁裁決，暫時禁止這名前員工宣傳這本回憶錄或詆毀這家科技巨擘。

法新社報導，在本月11日出版的「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）新書中，溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）描述了她2011年到2017年在這家科技巨擘工作的過往經歷。

Meta現任全球事務總裁 被控性騷

她的新書提到對長年公司高層凱普蘭（Joel Kaplan）的性騷擾指控。凱普蘭是共和黨中堅分子，也是川普總統的盟友，他在今年初接下Meta全球事務總裁職位。

她在書中也寫到，當時稱為臉書（Facebook）的Meta曾探討透過迎合中國政府的審查機構，來打進獲利豐厚的中國市場的可能性。

為進中國 作者稱Meta曾考慮出賣台港數據

溫恩-威廉斯接受美國全國公共電台（NPR）訪問時說：「有人建議，在談判讓公司進入中國市場時，香港使用者的數據可被用來當作籌碼。」

根據溫恩-威廉斯說法，其中一個想法是標註在網路「瘋傳」的香港或台灣內容，並將這些內容交給審查機構檢視。

Meta隨即將這件事提交仲裁，聲稱這本書違反溫恩-威廉斯任職於公司全球事務團隊時簽署的禁止貶低合約。

仲裁庭本周同意Meta的請求，禁止溫恩-威廉斯宣傳這本書，或發表貶低Meta的言論。

根據裁決，她也必須撤回先前對Meta與高層的批判性評論。這項裁決將一直有效，直到這起糾紛在私人仲裁程序中解決。

Meta反駁 稱書籍內容虛假

Meta發言人史東（Andy Stone）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X上發文說：「這項裁決確認了溫恩-威廉絲虛假且具誹謗性的書籍本來就不應該出版。」

史東說：「我們對中國有興趣並不是秘密，我們探索了許多想法。大家知道什麼事根本沒發生嗎？我們並未開始在中國提供服務。」

史東說，溫恩-威廉斯是因為「表現不佳與有毒的行為而遭到開除」，她提出一連串毫無根據的指控，而公司已進行過調查。

然而，仲裁機構「國際爭議解決中心」（International Centre for Dispute Resolution）的命令並未阻止麥克米倫出版公司（Macmillan Publishers）發行這本回憶錄。

麥克米倫表示，「Meta利用離職協議中的禁止貶低條款來讓我們的作者噤聲，這種手段令人感到震驚」，並說麥克米倫「一定會繼續支持並推廣」這本書。

性騷擾 香港 共和黨

上一則

情色陷阱？妓院疑情蒐 多名華男涉買春曝光

延伸閱讀

載你回地球 2人被困太空站9個月 4太空人升空

載你回地球 2人被困太空站9個月 4太空人升空
SpaceX乘龍號升空 將接回滯留的太空人

SpaceX乘龍號升空 將接回滯留的太空人
關稅衝擊 加州杏仁業者面臨不確定性

關稅衝擊 加州杏仁業者面臨不確定性
華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容

華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容

熱門新聞

據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。（美聯社）

今年若出現經濟衰退 如何自保？

2025-03-12 11:10
在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

2025-03-07 10:07
一架飛機13日早晨從德州梅斯奇特機場起飛後不久墜毀。（擷自YouTube@Fox 4 Dallas-Fort Worth）

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

2025-03-13 11:17

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯