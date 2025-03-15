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波音又出事 美航降落丹佛機場起火 近180人逃命、12人傷

記者張聲肇／綜合報導
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美航乘客拍攝的視頻顯示，濃煙四起後，乘客忙著逃離客機。(美聯社)
美航乘客拍攝的視頻顯示，濃煙四起後，乘客忙著逃離客機。(美聯社)

美國航空公司波音737-800客機13日改道降落丹佛國際機場時，因引擎起火冒濃煙， 近180人擠上機翼撤離，12人輕傷送醫。

原定從科羅拉多泉機場飛往達拉斯福和機場的美國航空1006班機，因機組人員發現引擎激烈震動，臨時改飛丹佛於下午5點15分降落，航空管理局(FAA)說該機著陸滑行時引擎起火。

由於右機翼下的引擎著火，冒出濃密黑煙包圍客機，機上172名乘客和6名機組員擠上左機翼，在滾滾濃煙中，借助滑梯逃離火場。

美航說該班機滑行往登機門的路上引擎出問題，至於著火原因還不知。

圖為13日降落後起火的美航客機，14日停在丹佛機場靠近機棚的地方。(美聯社)
圖為13日降落後起火的美航客機，14日停在丹佛機場靠近機棚的地方。(美聯社)

丹佛國際機場說，機上所有乘員都安然撤離飛機。至於12人被送往醫院的情形，美航請媒體向當地醫院打聽。10人被送到奧羅拉的科羅拉多大學醫院。

美國航空臨時改派另一架飛機和另一組機組人員飛往達拉斯福和機場，當地時間下午5時抵達。

全國運輸安全委員會前主席霍爾(James E. Hall)說，引擎激烈震動的現象很不尋常，由降落地面後的情況來看，更是如此，不過，震動又起火可能是一連串問題造成的，因此很難揣測。

聯想到最近美國飛安問題連連，包括飛到多倫多機場發生降落時起火翻覆，肚皮朝上的驚險事件，霍爾說從飛行史的紀錄來看，還不能歸類為「不尋常，不過我不知道你是否有足夠的資訊，可以導出結論」。

乘客弗瑞德曼(Daniel Friedman)說，他在半空中聽到引擎不對勁的消息後，馬上思考給誰打電話？優先順序為何？甚至想到了墓碑上刻什麼。

他說，飛機著陸起火後，窗外火光一片，乘客爭先恐後下機遠遁。緊急艙門一開，大家立刻湧向機翼，跳上滑梯離開飛機，他自己跳進滑梯時，腿部擦傷。著地後，他立即想打電話給親友，說「我愛你們」。

飛安事故連連，確實令他擔心，「希望別人不會像我一樣碰到這種事，因為真的不好受」。

圖為13日降落後起火的美航客機，14日停在丹佛機場靠近機棚的地方。(美聯社)
圖為13日降落後起火的美航客機，14日停在丹佛機場靠近機棚的地方。(美聯社)

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