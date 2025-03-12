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雷根機場1月空難 全國運輸安全委員會促禁飛部分直升機

記者張聲肇／綜合報導
調查1月29日華府雷根機場附近空難的委員會，11日建議該機場禁飛部分直升機。(美聯社)
調查1月29日華府雷根機場附近空難的委員會，11日建議該機場禁飛部分直升機。(美聯社)

調查1月29日華府雷根機場附近空難的委員會，11日建議該機場禁飛部分直升機，因為目前針對民航機和直升機航道的分離規定「對航安構成不能忍受的風險。」

今年1月底，陸軍黑鷹直升機在空中撞上正要降落的美國航空班機，雙雙墜落波多馬克河，造成67人死亡慘劇，死者包括28名剛參加完花式溜冰賽的頂尖選手和教練等人。

全國運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)引述調查小組報告，提出上述改進建議。

她說，發生這種慘劇，令人生氣，她為痛失親人的家屬感到痛不可言，「不該以一齣悲劇的代價，才來要求立即採取行動。」

霍曼迪說，根據目前的規定，直升機和客運飛機之間，只要保持75呎的距離就可以，而調查人員發現，2021年10月到2024年12月，塔台人員就為兩機距離太近可能出事，發出1萬5214次警告。

 1月底空難後，聯邦航管局(FAA)立即限制雷根機場四周直升機飛行路線，嚴格規定直升機和民航機不能共用同一航道，直升機須通過機場時，民航機暫停讓行，等直升機飛遠才出發。

霍曼迪說，運安委也建議民航局提出「永久的解決辦法」，機場兩個跑道都有飛機起降時，直升機有替代路線可用。

這次空難之所以發生，調查人員認為有兩個可能：直升機駕駛員可能誤讀高度，或直升機駕駛沒聽到航管人員的重要指示。兩機碰撞的高度為300呎(91公尺)，當時美航班機正朝著直升機所在位置下降，高度遠高於200呎。跑道安全規定，飛機在該地點的高度不得低於200呎。

塔台曾告訴直升機駕駛員，民航機正轉向另一跑道，但直升機駕駛沒聽到或沒聽清楚。當時陸軍人員在進行夜間飛行訓練，戴著夜視鏡操縱飛機。陸軍說，機組員都是習於在首都地區擁擠的天空飛行的好手。

全國運輸安全委員會主席霍曼迪說明，今年1月空難的調查小組報告。(美聯社)
全國運輸安全委員會主席霍曼迪說明，今年1月空難的調查小組報告。(美聯社)

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