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避免聯邦政府關門 眾院通過臨時經費案 將送交參院表決

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長強生讓政府臨時經費案逕付表決，結果獲得通過，獲得眾院立法勝利。(美聯社)
眾院議長強生讓政府臨時經費案逕付表決，結果獲得通過，獲得眾院立法勝利。(美聯社)

眾院11日以217票對213票通過延長預算法案，讓聯邦政府到今年9月之前有經費可用，避開政府關門危機，法案接下來將送交參院表決。川普總統上台以來，這是共和黨在國會面臨最重大的一次立法挑戰，並在眾院先取得勝利。副總統范斯(JD Vance)11日上午都在國會山莊為法案奔走。

眾議長強生(Mike Johnson)在投票通過後表示，「這是眾院一次重大投票，共和黨人團結一致，並且還有一名民主黨人與我們一起投票做正確的事情，那就是為政府提供經費。」

眾院這項權宜之計通過，為川普第二任期內眾院的第一次預算之爭畫上句號，這場預算之爭主要圍繞馬斯克負責的政府效率部(DOGE)展開。這也是川普總統與強生議長的國會初勝。

美聯社報導分析，法案在參院如果要表決過關，必須獲得兩黨支持才行，至少要有8名民主黨參議員跨黨投下贊成票，法案才能通過，再送交川普總統簽署生效。目前參院投票情況仍不明朗。

眾院議長強生(Mike Johnson)讓「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)逕付表決，與民主黨眾議員對賭是否膽敢投下反對票，造成聯邦政府從15日開始關門。

強生表示：「重點就是，如果民主黨國會議員不願支持這項沒有附加條件的持續撥款決議案，他們就必須為所有沒領到薪俸的軍人承擔責任，還有因為運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)裁員而導致班機延後，以及所有因為政府關門而衍生的負面影響。」

強生的策略獲得川普支持，川普呼籲共和黨國會議員「保持團結。沒有異議。等待時機成熟，擇日再戰。」

提案議員表示，法案根據2024會計年度預算水平刪減130億非國防支出，國防支出則增加60億，這兩個項目的經費變動與總額將近1.7兆的可支配支出相比，調整幅度極小。

聯邦政府絕大部分支出並未包括在11日表決通過的法案當中，包括社安金、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。這兩項計畫的經費屬於自動撥款的，不需要國會定期審查。

民主黨方面擔心的是，這項法案恐將讓川普政府對於支出政策掌握更多自由裁量權。科技富豪(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)正在推動的政府縮編計畫已經刪減大量經費，讓民主黨憂慮支出法案將讓削減規模擴大。

川普 眾院 民主黨

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