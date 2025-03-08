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追討溢付社安金 官方加大力道 每月扣繳比率上看100%

編譯潘勛／即時報導
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社會安全局(SSA)表示，即將恢復全面追討溢付的社會安全福利金 。(美聯社)
社會安全局(SSA)表示，即將恢復全面追討溢付的社會安全福利金 。(美聯社)

社會安全署(SSA)表示，將恢復全面追討溢付的社會安全福利金；該署去年追討時，因部分民眾收到金額數千元的帳單而震驚，發出怒吼，迫使社安署一度放棄追討計畫。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，社安署日晚間聲明指出，曾收到溢付社安金的受益人，現在每月福利金會被扣掉預設的溢付金額，比率可以達100%，與去年署方未更動前，實施的比率相同。社會安全署依法規定，要取回溢付的福利金。

因為民眾反彈，抗議100%的追回政策，社安署去年曾經把曾收到溢付社安金的人，其扣留金額上限設定為每月該領金額的10%。

社安署7日表示，出現新的溢付案例，那麼扣留社安金的比率將達100%，而3月27日以前收到溢付社安金的人，其扣留比率維持在10%；給低收入老年人、身心殘障人士領取的社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)，若曾溢付，其扣留比率也是10%。

100%取回政策，因一些社安金受益人驚訝於收到帳單，要求他們30天內還款，引發強烈抗議。有些案例當中，帳單金額為數萬元。

如果受益人無法立即付款，社安署可以扣留他們整個月的社安金，讓一些人財務陷於窘境。對此現象，CBS「60分鐘」(60 Minutes)、KFF Health News等媒體都曾深入報導。

有很多案例，溢給福利金都是社安署的錯。2022年社安署督察長報告指出，同一年約7萬3000人收到溢給，原因都出在未能有效管控，福利金計算時不準確。

社安署代理署長杜迪克(Lee Dudek)在新聲明中表示，修訂溢給款追回政策，返回到完全扣留，是署方的責任。他說，署方有相當大的責任，要照管好給全體國民的信託基金。

社安署表示，提高扣留率，由當前的10%到100%，未來十年將讓追繳回來的金額來到70億元。

社安署每年給付的福利金總額約1兆6000億元。

社安金 低收入 社會安全福利

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