梅蘭妮亞單獨首秀 促「禁深偽圖」立法

川普夫人梅蘭妮亞3日在國會支持反色情報復法案。後為參議員克魯茲和眾院議長強生。(美聯社)

川普 夫人梅蘭妮亞 3日到國會支持反色情報復法案，她說看到無辜少女的親密照在網上流傳，不論是真的還是合成的，被公諸網路，心裡不禁產生「椎心之痛。」

這是1月20日川普全家重返白宮後，第一夫人首度單獨公開活動，她呼籲共和黨 主導的國會，儘速通過這條重視青少年福祉的法案。

她在討論「刪除不雅照法案」(“Take It Down Act”)的圓桌會議上說，「惡毒的環境可能造成嚴重的傷害。我們必須優先處理年輕人的福祉，全力支持他們，給他們必要的工具，讓他們在充滿敵意的數位國度裡，能夠順利度過青春歲月。」

梅蘭妮亞又說，「每個年輕人都該擁有安全的網路空間，讓他們得以自由表達自己，不會受到日漸嚴重的剝削與傷害的威脅。」

參院已通過這個法案，梅蘭妮現身國會，應可加速眾院通過該法，早日送到川普的辦公桌上簽署實施。這兩黨支持的法案，由共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)和民主黨聯邦參議員克洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)，以及共和黨佛州眾議員莎拉札(Maria Salazar，佛州)和民主黨賓州狄恩(Madeleine Dean，賓州)，分別在兩院共同提案。

主持會議的克魯茲對梅蘭妮亞說，有她出面推動「至關重要」，相信一定能夠加速法案通過，成為法律。他說，遭網路霸凌的14歲少女艾莉絲頓‧貝瑞(Elliston Berry)和她母親造訪他辦公室後，他至感憤怒，因為Snapchat社媒經過將近一年的推拖拉，竟然拒絕刪除AI生成的被害少女深偽照片。其他受害人也出席了這場會議，傾訴受害經過及痛苦。

臉書和Instagram母公司Meta支持本法案。眾議長強生也到場支持。

法案規定，凡是未經照片本人同意，將其真實或電腦生成的親密照，知情或威脅在網路上發布，皆屬犯罪行為；刊載的媒體、平台得在受害人提出後48小時內移除，並採取行動將所有複本也刪除。