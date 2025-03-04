2022國慶遊行槍暴殺7人 伊州男開審前突認罪

2022年向國慶日遊行人群開槍，造成七死數十傷慘劇的伊利諾州居民克里莫，3日開審前突然承認犯下謀殺和謀殺未遂罪。(美聯社)

2022年向國慶日遊行人群開槍，造成七死數十傷慘劇的伊利諾州 居民克里莫(Robert E. Crimo III)，3日開審前突然承認犯下謀殺和謀殺未遂罪。

24歲的克里莫在芝加哥 北區海嵐公園(Highland Park)槍擊 街上觀看遊行的無辜民眾，傷者包括背部中槍而癱瘓的10歲男童，檢方本來以21項一級謀殺罪和48項謀殺未遂等罪起訴他，上周遴選陪審團員之前，檢方撤下48項加重攻擊罪。

2022年向國慶日遊行人群開槍，造成七死數十傷慘劇的伊利諾州居民克里莫被捕後刑事照。(美聯社)

主審法官若塞提(Victoria Rossetti)對著坐在辯護律師旁的被告宣讀罪名，確定他了解其內容後，接受被告認罪。法官問他，「你確實跟你的律師看過你被起訴的罪狀？」克里莫回答，「是的。」

隨後的問題，他都用一個字簡潔了當地回答，他母親丹尼斯‧培西娜(Denise Pesina)見兒子突然認罪，曾引發短暫騷動，法官立即警告她說，法庭程序要進行，「你不是當事人，還想待在法庭的話，就請坐下、安靜。」

法官宣布，既然已經認罪，就不用審判了，也不容臨時動議。陪審團員還沒進場，這場世紀大審就結束了。

當年槍案倖存者之一的貝絲麗在庭審後受訪表示欣慰。(美聯社)

本案的司法程序進展甚緩，原因之一是克里莫出爾反爾，去年他本來要認罪，讓傷者或死者家屬有機會公開對他發言，卻在最後一刻反悔。他也曾開除替他辯護的公設辯護律師，說自己就可以擔任那個角色，隨後又改口。

上周遴選陪審團員時，他偶而出庭，有時候又不願意離開牢房。

若塞提法官說，「他清楚也主動地放棄自己的權利，向本席認了罪。」

檢察官萊茵哈特（Eric Rinehart)說，被告認罪也得不到任何交換條件，「檢方1000%準備好向陪審團證明他的罪行。」

刑期訂於4月23日宣判。每一條一級謀殺罪，就足以讓他坐牢一輩子，因此他這輩子確定在牢獄中度過。

受難者家屬另要對凶槍製造商和政府提民事求償訴訟。