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全美鬧蛋荒 「植物蛋」趁機增產、降價 銷售增5倍

編譯任君翔／綜合報導
美國因禽流感鬧蛋荒，卻也為「植物蛋」業者帶來難得好機會。（美聯社）
美國因禽流感鬧蛋荒，卻也為「植物蛋」業者帶來難得好機會。（美聯社）

全美因禽流感鬧蛋荒，卻也為「植物蛋」業者帶來難得好機會。(路透)
全美因禽流感鬧蛋荒，卻也為「植物蛋」業者帶來難得好機會。(路透)

全美價飆漲，供給嚴重短缺，為植物成分製成的雞蛋替代品帶來巨大商機。植物蛋(Vegan Eggs)業者抓緊這波蛋荒，致力增加產量、拓展銷售點，並計畫開始降價，緊緊抓住可大發利市的機會。

植物蛋公司Eat Just在1月的銷售額較去年同期大增五倍。該公司正大力提高產品Just Egg產量，目前已能在全食超市(Whole Foods)以及沃爾瑪(Walmart)等連鎖零售店貨架上看到。

該公司使用綠豆及芥花籽油來製造雞蛋替代產品，植物蛋產品包含蛋液與歐姆蛋。其產品在零售店的銷量大增，在某一主要銷售通路中，單周收益甚至暴增70%。

Eat Just執行長泰特里克說，「現在或許是植物性食品市場最重要的時刻」。

禽流感導致全國上百萬隻蛋雞死亡，蛋價來到歷史高點。根據聯邦農業部資料，2月2日至8日當周，一打雞蛋的全國平均價格飆升到7.34美元，再創新高，較前一周貴了10%。

農業部2月下旬發布報告，預期今年蛋價漲幅將達41%，遠高於1月預測的20%，雞蛋零售價繼去年12月上漲8.4%後，1月再漲13.8%。總體而言，1月蛋價比去年同期高出53%。

一盒容量16盎司、份量相當於十顆雞蛋的Just Egg植物蛋蛋液，零售價則是約8元。

現在植物蛋比雞蛋更容易買到，也成為競爭優勢。泰特里克在社群平台X寫下「植物製成的可靠雞蛋」，搭配一張空空如也的貨架照片，其中唯一擺滿的架位上，陳列的正是Just Egg這項產品。

泰特里克說，「一些零售業者認為，禽流感的特性將導致缺蛋及蛋價居高不下成為新常態。」

根據PitchBook的資料，全國植物蛋每年銷售額約20億美元，在整體蛋市場中只占冰山一角。不過2019年左右，在提倡健康飲食(如低膽固醇)及降低環境影響等行銷方向幫助下，植物蛋開始受到市場歡迎。

其他的非動物性蛋白產品，如植物奶，已成為穩定且持續成長中的產品。拜Beyond Meat及Impossible Foods等公司的崛起所賜，植物肉在2020年代之初蓬勃發展，但許多美國人在嘗試了這類產品後，仍回頭選擇動物性蛋白質製品。

最新的美國雞蛋大短缺，讓這類產品迎來下一個巨大機遇。

雞蛋 禽流感 農業部

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