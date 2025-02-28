裸照、性玩具、飛行日誌…「淫魔」艾普斯坦生前檔案公布

司法部長邦迪預告要公布淫魔艾普斯坦生前的檔案，但未爆出更多內容。（路透）

司法部 長邦迪(Pam Bondi)26日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前檔案已經公布，司法部稍後則證實，預計27日公布的檔案絕大部分早就曝光，並沒有新的爆料內容。名稱為「艾普斯坦檔案：第一階段」(The Epstein Files: Phase I)的100頁資料，27日下午在白宮發放給經過川普 政府挑選、在社群網站擁有大批追蹤粉絲的15名保守派網紅。

每日郵報報導，司法部公布的資料包括塗黑的250名按摩師名冊、另編列超過150項的證據，包括裸照、按摩枱、性玩具等。司法部網站也提及艾普斯坦幾個飛行日誌，以及他惡名昭彰的「黑冊子」。

每日郵報指出，牽涉的名人包括好萊塢、時尚界和政界精英，例如布萊爾（Tony Blair）、彭博（Mike Bloomberg）、亞歷克鮑溫（Alec Baldwin）、柯特妮洛芙（Courtney Love）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、麥可傑克森（Michael Jackson）和米奇賈格（Mick Jagger）。

美聯社報導，原本等著看好戲的不少鍵盤俠，對於司法部公布資料缺乏犯罪細節及名人關聯而大失所望，就連某些保守派人物都直呼失望。共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)在社群媒體發文寫道，對於公布檔案「失望透頂」，「給我們看我們要求的資料」。

司法部長邦迪原預告27日要公布淫魔艾普斯坦的飛行紀錄及乘客名單，但最後只給了幾名保守派網紅少數資料。（路透）

紐約郵報報導，檔案裡雖然有艾普斯坦的通訊錄，卻只有人名，沒有其他細節，讓拿到資料的保守派網紅難掩失望。

保守派網紅惠勒(Liz Wheeler)在X平台網路直播說：「大家都期待精采情節，但檔案裡根本沒有。」她在鏡頭前出示部分遭到內容塗黑的聯絡名單，並說：「我們想看的東西被隱藏起來了。」

邦迪下令聯邦調查局(FBI)了解為何調查人員沒把艾普斯坦所有資料全部交出。

艾普斯坦遭控2000年代初期性虐待數十名未成年少女、幫權貴人士仲介性服務，2019年在紐約遭到聯邦起訴，後來在獄中自殺身亡。

艾普斯坦生前曾接待各界名流到私人小島度假，包括前總統柯林頓等人。（美聯社）

去年就曝光的艾普斯坦專機名單並不代表涉及犯罪，絕大多數是受邀到小聖詹姆斯島(Little St. James Island)洽商、社交或參加政治活動，川普總統、前總統柯林頓、微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)、英國安德魯王子(Prince Andrew)都是艾普斯坦熟識的名人，艾普斯坦2007年就被川普下令禁止進入海湖莊園(Mar-a-Lago)。