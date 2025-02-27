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1顆1元多…今年蛋價恐再漲41% 農業部將投10億抗禽流感

記者胡玉立／綜合報導
農業部估計，今年雞蛋價格可能會再上漲41.1%。圖為加州一家超市雖貼出每位顧客限購一打雞 蛋的告示，雞蛋仍脫銷。(歐新社)
農業部估計，今年雞蛋價格可能會再上漲41.1%。圖為加州一家超市雖貼出每位顧客限購一打雞 蛋的告示，雞蛋仍脫銷。(歐新社)

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)26日宣布，川普政府計畫制定對抗禽流感新策略；農業部將再投資10億元，重點加強農場因應措施，對抗禽流感蔓延；此外還將進口雞蛋，促使蛋價回跌。但農業部同時估計，今年雞蛋價格可能會再上漲41.1%。

雞蛋價格持續飆升，1月已至每打雞蛋4.95元歷史平均最高水平；部分地區的消費者甚至要花一塊多錢才能買到一顆蛋。主因是為遏止禽流感病毒傳播，已有逾1億6600萬隻禽類遭宰殺，其中大多是產蛋的雞；僅今年就有超過3000萬隻蛋雞被殺。

羅林斯表示，2022年禽流感疫情爆發以來，農業部已投入約20億元抗疫；新策略將進一步投注10億元，其中5億元協助農民加強生物安全措施，4億元為受到禽流感影響的農民提供額外財政援助，1億元用於研發美國雞群的疫苗和治療方法。

農業部表示，該部已對約150個農場作生物安全審查，之後只有一家農場爆發疫情；現在任何發生疫情的農場都必須接受生物安全審核；政府將協助支付75％生物安全改進費用。

農業部已向農民支付約12億元屠宰禽鳥費用；額外援助將繼續用來支付這些費用，並協助農民更快引進新禽。

羅林斯表示，政府正在商談未來幾個月從國外進口約7000萬至1億顆雞蛋。但1月食用雞蛋產量為75億7000萬顆，因此這些進口似乎不太可能對市場產生重大影響。

羅林斯承認，消費者需要一段時間才能看到雞蛋市價下跌的實施成效；受感染的農場需要幾個月時間處理屍體、消毒農場並飼養新雞。但她對新計畫有助降低蛋價，樂觀以待。

羅林斯表示，「這些策略不會在一夜之間消除問題，但我們相信未來三到六個月內，雞蛋市場會恢復穩定」。

蛋類、雞肉、火雞和乳製品行業主要貿易團體讚揚新策略。美國蛋品協會(American Egg Board)主席梅茨(Emily Metz)表示，政府希望結合生物安全措施和疫苗研發找到最佳應對之道，她深感鼓舞。

禽流感 雞蛋 農業部

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