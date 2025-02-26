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保守智庫提議廢多元政策 蘋果股東反對

記者張聲肇／綜合報導
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一個保守智庫建議蘋果公司廢除「多元、平等、包容」政策，以免惹上官司，但蘋果股東25日投票反對。(美聯社)
一個保守智庫建議蘋果公司廢除「多元、平等、包容」政策，以免惹上官司，但蘋果股東25日投票反對。(美聯社)

一個保守智庫建議蘋果公司廢除「多元、平等、包容」(DEI)政策，以免惹上官司，但蘋果股東25日投票反對。「好市多」股東大會也對川普政府迫使業界廢止DEI的作法，表示不予苟同。

全國公共政策研究中心(National Center for Public Policy Research)對蘋果公司表示，DEI會對各大公司造成法律、名譽及財務風險，從而對股東構成財務風險，進一步對公司構成「未能執行信託責任」的風險。

該中心自由企業計畫執行主管派菲爾德(Stephen Padfield)24日對出席蘋果股東會的人說，川普指示司法部根除假借DEI名義實行非法歧視，如果蘋果執意繼續推動這些「分裂社會、摧毀價值觀」的人員聘用法規的話，上述各種風險只會有增無減。

他指出，「時代氛圍已明顯轉變，DEI已不合時宜，唯才是用才是王道。」

但蘋果不為所動，還說多元任用才是「本公司的核心文化，」也是蘋果公司得以位居全球科技業龍頭的助因。執行長庫克說，「我們聘任員工從不設定配額或目標，本公司的實力，來自聘用最佳人才，融合全員鑄造合作文化。

當然，庫克說，在川普政府雷厲風行反DEI政策之際，「本公司有必要調整既定的作法，以適應新的法律環境。但是，我們尊重每位工作夥伴的最高指導方針，永遠不會動搖。」

蘋果2022年全球員工當中，白人和亞裔占四分之三，以性別言，三分之二為男性。

2020年非裔男子弗洛依德遭白人警察跪壓致死事件，催生有色人種、女性和弱勢族群爭取職場平等待遇運動，導致DEI「法制化。」但川普再度入主白宮後，福特、谷歌、麥當勞、臉書、目標和沃爾瑪超市等大企業，紛紛限縮DEI政策。

保守派認為，雇主用人，不應考慮種族、膚色、性別等因素。支持DEI的人士指出，多元包容無礙業務的推展，還能養成互相尊重的職場文化。

川普 庫克 好市多

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