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馬斯克尋求將星鏈網路終端設備 部署到航空交管系統

編譯黃淑玲／即時報導
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馬斯克的SpaceX傳出已出貨星鏈衛星網際網路終端機，給聯邦航空總署。（美聯社）
馬斯克的SpaceX傳出已出貨星鏈衛星網際網路終端機，給聯邦航空總署。（美聯社）

億萬富豪馬斯克旗下太空公司SpaceX，傳出有意將星鏈（Starlink）的衛星網際網路終端機，部署到支持聯邦航空總署（FAA）國家空域管理系統的資訊科技網路之中，幫助加速些網路的升級。

知情人士向彭博新聞透露，SpaceX這樣的意圖，遭到質疑是否未迴避馬斯克企業帝國的利益衝突。威瑞森電信（Verizon Communications）2023年已取得的20億美元合約，正是要升級這個重大的基礎設施。現在星鏈介入，為威瑞森這項合約的未來帶來變數。

一個消息來源說，上周馬斯克批准將4,000個星鏈終端機運往FAA，計畫12個月至18個月內完成改裝部署。在這之前，一座終端機已安裝到FAA位於紐澤西州大西洋城的空中交通管制技術實驗室，進行測試。這位人士表示，目前還不清楚FAA使用星鏈的終端機後，將會如何影響現行的威瑞森合約。

FAA發言人證實正在大西洋城測試一座終端機，在阿拉斯加測試兩座。他說，FAA一直考慮要使用星鏈修補電信通訊連接，以便在阿拉斯加等遙遠處提供更可靠的天氣資訊。

威瑞森發言人Rich Young則說，公司的合約為FAA的重要基礎設施提供維修與升級支援。

SpaceX的代表沒有立即回應置評請求。馬斯克則在社群平台X上表示：「威瑞森的系統不靈，讓航空旅客暴露在重大風險中。」

彭博指出，隨著星鏈終端機安裝到FAA的網路系統，馬斯克進一步深入FAA。FAA做為美國的航空安全監管機構，是要規範SpaceX的政府機關。馬斯克如今被總統川普任命為重塑聯邦政府的主導人，又與聯邦機構有著重大的標案合約。

FAA的空中交通管制系統，每天管理美國空域4.5萬航班，載運的旅客近300萬人。

馬斯克 SpaceX 太空

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