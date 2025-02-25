對保守派開放 哥倫比亞大學聘龐培歐授課 校方：非迫於政治壓力

哥倫比亞大學聘請在川普第一任擔任國務卿的龐培歐教授外交、決策、領導學等課。(路透)

在校友、金主和川普 總統等人施壓下，哥倫比亞大學聘請在川普第一任出任國務卿的龐培歐 (Mike Pompeo)教授外交、決策、領導學等課，以顯示對保守派思想也持開放態度。

龐培歐3月起擔任哥大 全球政治研究所專任教授，對外顯示哥大也是容得下保守派觀念以及各派辯論的學校，也願意堅定保護猶太裔學生不受反猶份子騷擾。

該所隸屬國際與公共事務學院，院長亞喜-米洛(Keren Yarhi-Milo)說，聘任龐培歐表示哥大有責任帶動開放的學術討論，並稱洽聘龐培歐事進行了好幾個月，並非迫於政治壓力。

她說，「學院不能成為象牙塔，我們應當入世，因為多和不同職位與意識形態的人交往，我們可以學到很多，最終他們也可從我們身上學到東西。」

龐培歐表示，他很期待跟哥大師生｢公平、理性、根據事實｣對話、討論。

他說，許多校園左傾的氣氛「令人驚心」，川普早就該對多元、平等、包容(DEI)等左派價值觀動手了。川普二度上任總統後，打擊DEI法規不遺餘力，還威脅大學院校，如果繼續以種族為由，作為入學、聘用及校園生活的取決標準，就收回聯邦政府的教育補助金。

龐培歐說，他覺得哥大主動尋來是刻意的，因為校方在延攬「觀點大異於哥大教職員的人」。

菁英大學奮力想在政治圖譜上保持「充分具有代表性」，包括最容易顯現社會分歧的科系。中間偏右智庫美國企業研究所(American Enterprise Institute)去年提出的分析報告指出，美國頂尖大學公共政策科系教職員的左右傾意識形態之比是七比一，不過該報告未把哥大列入分析對象。

長春藤大學是去年挺巴勒斯坦示威的重鎮，結果引來左右兩派政客全面撻伐；哥大反應怯弱，遭不少校友強烈批評，校長沙菲克黯然下台。