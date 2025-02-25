我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

對保守派開放 哥倫比亞大學聘龐培歐授課 校方：非迫於政治壓力

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥倫比亞大學聘請在川普第一任擔任國務卿的龐培歐教授外交、決策、領導學等課。(路透)
哥倫比亞大學聘請在川普第一任擔任國務卿的龐培歐教授外交、決策、領導學等課。(路透)

在校友、金主和川普總統等人施壓下，哥倫比亞大學聘請在川普第一任出任國務卿的龐培歐(Mike Pompeo)教授外交、決策、領導學等課，以顯示對保守派思想也持開放態度。

龐培歐3月起擔任哥大全球政治研究所專任教授，對外顯示哥大也是容得下保守派觀念以及各派辯論的學校，也願意堅定保護猶太裔學生不受反猶份子騷擾。

該所隸屬國際與公共事務學院，院長亞喜-米洛(Keren Yarhi-Milo)說，聘任龐培歐表示哥大有責任帶動開放的學術討論，並稱洽聘龐培歐事進行了好幾個月，並非迫於政治壓力。

她說，「學院不能成為象牙塔，我們應當入世，因為多和不同職位與意識形態的人交往，我們可以學到很多，最終他們也可從我們身上學到東西。」

龐培歐表示，他很期待跟哥大師生｢公平、理性、根據事實｣對話、討論。

他說，許多校園左傾的氣氛「令人驚心」，川普早就該對多元、平等、包容(DEI)等左派價值觀動手了。川普二度上任總統後，打擊DEI法規不遺餘力，還威脅大學院校，如果繼續以種族為由，作為入學、聘用及校園生活的取決標準，就收回聯邦政府的教育補助金。

龐培歐說，他覺得哥大主動尋來是刻意的，因為校方在延攬「觀點大異於哥大教職員的人」。

菁英大學奮力想在政治圖譜上保持「充分具有代表性」，包括最容易顯現社會分歧的科系。中間偏右智庫美國企業研究所(American Enterprise Institute)去年提出的分析報告指出，美國頂尖大學公共政策科系教職員的左右傾意識形態之比是七比一，不過該報告未把哥大列入分析對象。

長春藤大學是去年挺巴勒斯坦示威的重鎮，結果引來左右兩派政客全面撻伐；哥大反應怯弱，遭不少校友強烈批評，校長沙菲克黯然下台。

哥大 龐培歐 川普

上一則

美國人負債愈來愈高 車貸、卡債遲繳率創14年新高

延伸閱讀

保守派大選勝出 帶來歐盟新契機…德國能率歐洲抗川普？

保守派大選勝出 帶來歐盟新契機…德國能率歐洲抗川普？
川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向

川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向
川普：對加墨的25%關稅會按計畫「準時」推動

川普：對加墨的25%關稅會按計畫「準時」推動
美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰

美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標