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公路交安局自駕小組砍半 監督對象包括特斯拉 恐有利益衝突嫌疑

記者顏伶如／綜合報導
全國公路交通安全局的自動駕駛車輛管理小組，監督對象包括馬斯克創立的特斯拉電動車。(路透)
全國公路交通安全局的自動駕駛車輛管理小組，監督對象包括馬斯克創立的特斯拉電動車。(路透)

全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)的自動駕駛車輛管理小組，監督對象包括電動車品牌特斯拉(Tesla)。華盛頓郵報20日報導，消息人士透露，身兼特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)主導的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，已將NHTSA自駕車輛小組人員裁撤一半，恐有利益衝突的嫌疑。

報導指出，政府效率部主導之下的聯邦政府精簡計畫，裁減了NHTSA大約10%人力，人數在70到80人之間，包括遭到直接開除的試用期新進人員，以及接受優退優離方案的現任員工。

截至今年1月為止，NHTSA總計員工將近800人，機關編制雖然不大，卻肩負降低全國道路死亡交通事故調查的使命，工作項目還包括倡導安全駕駛習慣、頒布汽車安全規定，以及宣布召修(recall)危險車輛。過去幾年，該局加強管理自動駕駛技術以及全自動車輛，曾對特斯拉的「自動輔助駕駛與全自動駕駛」(Autopilot and Full Self-Driving)技術進行安全風險調查。

遭到開除的員工指出，這波離職員工負責道路安全的許多業務，其中一名工程師原本負責車輛撞擊測試的人體模型，某些員工則負責與各州協調聯邦交通安全補助經費，還有專門研究酒後開車與超速的心理學家。

一名遭到解職的員工說：「從挽救生命的工作變成隔天必須登出電腦，令人非常震驚。」

遭到開除的前工程師說：「如果要問這波行動是否將影響聯邦政府對特斯拉車輛的安全了解，答案是『會的』。」這名工程師表示，在聯邦機關裡，監督自動駕駛車輛是否符合安全標準的人力原本就非常少，「如今則變得蕩然無存。」

特斯拉 聯邦政府 自駕車

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