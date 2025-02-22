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FDA：4款暢銷減肥、糖尿病藥 短缺情況解決

記者胡玉立／綜合報導
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食品藥物管理局21日表示，熱門糖尿病和減肥藥物胰妥讚Ozempic(中)及Wegovy(上、下)的供應情況已有改善，過去兩年多來的藥品短缺問題已經解決。(路透)
食品藥物管理局21日表示，熱門糖尿病和減肥藥物胰妥讚Ozempic(中)及Wegovy(上、下)的供應情況已有改善，過去兩年多來的藥品短缺問題已經解決。(路透)

食品藥物管理局(FDA)21日表示，熱門糖尿病和肥胖症治療藥物胰妥讚Ozempic和Wegovy的供應情況，正不斷改善中，過去兩年多來的藥品短缺問題已經解決了。

FDA表示，丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)可以滿足美國現在和未來的需求。不過，藥品從製藥商轉到分銷商再轉到藥局的過程中，患者仍有可能會遇到一些供應中斷情況。

糖尿病和肥胖症治療藥物Ozempic和Wegovy是以注射方式施藥，2022年以來就持續短缺。

FDA在12月即宣布，由另一家藥廠禮來公司(Eli Lilly & Co.)生產的減肥藥Zepbound和糖尿病治療藥物Mounjaro的短缺問題，也已解決。

減肥藥Zepbound和糖尿病藥物Mounjaro都是使用活性成分—tirzepatide。治療糖尿病藥物Ozempic和減肥藥Wegovy，則是使用活性成分索馬魯肽(semaglutide)。

這四種藥物都屬於GLP-1類治療藥物，透過減少食慾和增強飽足感，顯示出空前成效，協助了很多人成功減肥。近年這些藥物銷量激增；各藥廠競相增加產量，藥品則一度呈現短缺，導致許多患者難以取得這些藥物。

與此同時，在糖尿病和肥胖症治療藥物熱銷推動下，禮來藥廠去年第四季利潤倍增，2025年業績預測也優於預期。其糖尿病藥物Mounjaro銷售額在2024年最後一季增長60%，達35億3000萬元；減肥藥物Zepbound銷售額則達19億元。

總體而言，禮來藥廠季度利潤飆升至44億1000萬元。營收成長45%，至135億3000萬元，符合預期。諾和諾德藥廠也報告其銷售成長強勁。

分析師預計，Mounjaro今年銷售額將超過180億元，Zepbound銷售額將超過100億元。Zepbound最近已在美國獲得批准，用於治療某些形式的睡眠呼吸中止症。

糖尿病 FDA 利潤

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