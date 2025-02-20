華府空難首宗索賠 罹難者家屬向聯邦求償2.5億

上個月底發生的華府空難，已有罹難者家屬提出第一宗索賠官司。圖為工作人員從波多馬克河打撈起一塊客機殘骸。(美聯社)

上個月底發生的華府 空難，儘管事故原因尚未釐清，不過已有罹難者家屬委任律師出面控告聯邦政府要求賠償2億5000萬元。據信這是第一宗該空難索賠官司。

根據今日美國報(USA Today)報導，位於芝加哥的克利福德律師事務所(Clifford Law Offices)18日在新聞稿表示，獲得華府空難罹難者卡夫頓(Casey Crafton)家屬委任，將控告聯邦航空管理局(FAA)與美國陸軍。

40歲的卡夫頓來自康乃狄克州 塞勒姆(Salem)，任職於一家航空顧問公司，上個月29日晚上搭乘美國航空公司(American Airlines)班機從堪薩斯州威契塔市(Wichita)返回華府時不幸遭遇空難，身後留下結婚16年的妻子瑞秋(Rachel)與三名年幼兒子。

委任律師克利福德(Robert Clifford)表示：「卡夫頓是一位奉獻者、是一位慈愛的丈夫與父親，他熱衷指導孩子參加青少年足球 隊與小聯盟棒球隊，家屬將用一生哀悼他，再也不會像以前一樣。」

此次卡夫頓家屬根據「聯邦侵權索賠法」(Federal Tort Claims Act)，向聯邦具體求償5000萬元人身傷害賠償以及2億元非正常死亡賠償。

同時克利福德也不排除對美國航空採取法律行動：「我們知道雷根機場早有商用與軍用飛機空中塞機的嚴重問題。」並強調美國航空明知危險存在：「我們的目的是向所有涉及此次空難事故的人員蒐集全面性訊息。」

上個月29日晚上，美國航空5342號班機即將降落在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時與一架執行例行訓練的黑鷹直升機相撞，造成67人罹難，是2009年以來美國第一起商用飛機空難事故。