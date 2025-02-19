拒刑事調查拜登政府環保資金 亞裔聯邦檢察官被辭職
司法部要求華府聯邦檢察官辦公室首席刑事檢察官丹妮絲·張(Denise Cheung)，針對拜登政府時期批准的一項環保署資金決定，啟動大陪審團調查；但這位司法部資深人員認為此案證據不足、啟動調查為時過早，18日被令辭職。
有線電視新聞網(CNN)報導，川普總統17日提名馬丁(Ed Martin)接掌華府聯邦檢察官辦公室，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)指示馬丁啟動大陪審團調查，馬丁要求張負責此案，張18日向馬丁提出辭職信。
CNN引述張的辭職信和其他消息來源說法指出，張和其他經驗豐富的檢察官質疑司法部是否達到大陪審團調查門檻；儘管博夫辦公室堅稱已有證據，並引用非營利右翼臥底調查組織「真理計畫」(Project Veritas)影片，但張和其他人不認為這些證據足以進行大陪審團調查。
CNN指出，馬丁命令張調查拜登政府向八家非營利組織提供200億元資金；這些機構負責向緩解氣候變遷計劃項目發放資金。
川普政府一直批評拜登2022年氣候法浮濫開支；新任環保署長李修頓(Lee Zeldin)指責氣候組織「倉促」資助，上周曾表示將與司法部合作收回資金，並聲稱「我們會審查流出的每一分錢。我將把此事提交監察長辦公室，並與司法部合作」。
負責履行發放資金的前環保局官員向CNN表示，該資金並非倉促發放或惡意設置；環保署與財政部合作，和花旗銀行建立金融代理協議，分配資金給受助者。這雖是環保署首次簽署此類協議，但財政部多年來持續採用此程序。
張在寫給馬丁的辭職信中指出，「當我向你解釋，證據不足以支持(啟動大陪審團調查）行動時，你表示你相信證據足夠，還指責我每天浪費五小時什麼也沒做⋯⋯」「我認為我無權發出此要求，你就要求我辭職」；「我宣誓支持捍衛憲法，任職期間忠實履行職責，且已歷經多屆政府」。她並在信中鼓勵同仁「履行承諾」，「無畏偏見地追求正義」。
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