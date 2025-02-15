終結猜測 亞當斯：不會換共和黨身分競選連任

市長亞當斯(Eric Adams)14日明確表示，他不會以共和黨身分競選連任，終結外界對其可能轉換黨派的猜測。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)14日明確表示，他不會以共和黨身分競選連任，終結外界對其可能轉換黨派的猜測。與此同時，市內多名政界人士對其執政能力持續質疑，呼籲他下台。

亞當斯在接受媒體PIX11採訪時強調，自己「將以民主黨人身分參選市長」。此前，他在多次訪談中未明確排除轉黨可能性，引發揣測。

司法部代理副部長博夫(Emil Bove)日前致信曼哈頓聯邦檢察官，要求撤銷對亞當斯的貪腐指控，理由是案件過於接近2025年市長初選，並可能影響亞當斯配合川普政府打擊非法移民 。此舉引發政治風暴，外界質疑亞當斯與聯邦政府的關係。

與此同時，超市業大亨卡凱勝(John Catsimatidis)透露，亞當斯與其共進晚餐時仍希望能在選戰中勝出，並指「他絕對在考慮是否轉投共和黨，且對此持開放態度」，但最終未採取行動。

亞當斯目前面臨黨內挑戰，多名進步派候選人已宣布參選，包括市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員米維(Zellnor Myrie)和拉莫斯(Jessica Ramos)等。然而，他最大的威脅來自前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

根據霍南戰略集團(Honan)最新民調，葛謨支持率達35%，遠超蘭德10%和亞當斯9%，顯示選民更青睞柯謨回歸政壇，而非亞當斯連任。

而針對亞當斯的執政表現，多位民代和民選官員齊聲施壓籲其下台。市議員黃敏儀(Sandra Ung)發表聲明質疑亞當斯的獨立性，指聯邦司法部撤銷指控與其配合川普政府移民政策「令人深感不安」，甚至可能影響市長為選民最佳利益服務的能力。

「這種安排被許多人視為政治籌碼，破壞公共服務應有的信任與誠信，嚴重侵蝕民主規範，」黃敏儀表示。「如果市長亞當斯無法在不優先考慮自身法律問題的情況下治理城市，那麼他應該認真思考紐約市 的未來。」

州參議員劉醇逸也說，鑑於亞當斯已嚴重辜負紐約市民，他必須下台。「如果他不辭職，我們需要州長霍楚(Kathy Hochul)將他免職，以拯救我們的城市。」

副州長戴加多(Antonio Delgado)也首度公開表態，於個人X平台發文直言：「紐約市應該有一個對人民負責的市長，而不是對總統負責。亞當斯市長應該下台。」