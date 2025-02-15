下台呼聲高…亞當斯逃過官司 難救政治生涯

紐約市長亞當斯一改庇護城市的立場，大力配合川普政府抓捕非法移民的政策，也引來移民團體的抗議。（路透）

司法部10日下令內部檢察官，要他們撤銷對紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)的起訴，亞當斯本以為自己政治生涯獲救，容許他能把心力更集中在治理全國最大城市的紐約市。但質疑他的聲浪愈發高漲，市民對他的支持更是筆直下降，他的政治未來可能更艱辛。

紐約時報14日報導，最近48小時，眾院民主黨高層，還有幾乎紐約市每一位重要民選官員、民權領袖，甚至一些亞當斯最堅定的盟友，均有憑有據地指出，亞當斯讓川普 總統對紐約市取得實際影響力。呼籲亞當斯辭職者增多，他們還向紐約州長霍楚(Kathy Hochul)施壓，要她動用權力，把亞當斯解職。

聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)指出，川普已「控制亞當斯」，所以亞當斯若不肯辭職，就該被解職；另一名聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)表示，亞當斯必須下台，因為紐約市不容被一個按川普指點、遵循川普意志的人來領導，出賣紐約市。

州議會民主黨，包括副州長戴加多(Antonio Delgado)、州參議會民主黨二把手吉納瑞斯(Michael Gianaris)、準備在6月民主黨初選挑戰州長職位的人，都呼籲亞當斯下台。

亞當斯刑事起訴撤銷一事，還引發司法部內部危機；曼哈頓地區聯邦檢察官、華府司法部廉政處幾位檢察官，都寧可辭職，也不願遵守代理司法部長的指示而撤銷對亞當斯的指控。

曼哈頓地區聯邦檢察官薩松(Danielle R. Sassoon)在辭職函中譴責亞當斯的律師團，以亞當斯協助川普掃蕩非法移民，換取司法部撤銷對市長的起訴。

薩松表示，亞當斯律師團多次提出交換條件，指亞當斯的立場是：只有司法部撤銷對他的起訴，才願配合逮捕無證客。

亞當斯公開向川普「獻媚」，好幾個月拒絕批評川普，讓人質疑亞當斯有無能力，獨立地治理紐約市。很多紐約市民都憂慮，川普威脅要大規模遞解無證客，另外砍掉重要施政計畫的經費。