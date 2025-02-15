美聯社民調：聯邦支出過多卻搞錯削減對象 6成國人指窮人補助過低

最新民調顯示，大部分美國國民認同川普所說聯邦支出過多，卻不同意新政府削減經費的幅度及對象。(美聯社)

川普總統與主管政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克全力推動大幅削減聯邦政府開支，包括關閉政府開發署(USAID)，凍結對外人道主義援助經費，同時也瞄準教育部乃至軍隊準備「開刀」。然而根據最新民調，美國國民雖然大多認同聯邦支出過多，卻並不同意他們的削減的幅度及對象。

美聯社-NORC公共事務研究中心今年1月的民調查顯示，67 %美國人認為聯邦政府在社會安全和教育方面的支出「太少」；62% 表示用於援助窮人的資金太少；61%指協助老年人的聯邦醫療保險((Medicare 即紅藍卡)的支出太低；另外55%指聯邦政府對醫療補助計畫(Medicaid，即白卡)資助不足。

另外有51%表示邊境 安全沒有得到足夠的資金。

弔詭的是，儘管大多數人認為政府在不少涉及民生及援助方面的支出並不足夠，但他們仍普遍贊成削減聯邦預算 。

在對外方面，普遍認為美國在對外援助領域支出過多，約70% 表示，政府向「援助其他國家」方面投入過多資金。其中約90%共和黨 人及過半數民主黨人同意，美國在對外援助方面支出過多。

民調也發現，美國人是高估了聯邦預算中用於對外援助的份額，過去有調查發現，美國人平均認為，對外援助支出占聯邦預算的31%，但實際並非如此，只是1%或更少。

在聯邦開支方面，有關軍事方面的開支，認為太多、太少及差不多者，都約各占三分一。若按黨派來看，大多數共和黨人認為軍隊資金不足，略少於一半的民主黨人說軍隊資金過多。

共和黨人傾向於希望為邊境安全、社會安全和軍事增加更多資金，大約八成共和黨人認為分配給邊境安全的資金太少。但絕大部分民主黨人認為政府在給予援助窮人、教育、社會安全、白卡及紅藍卡的撥款太少。