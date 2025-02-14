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不滿司法部指示撤告亞當斯 聯邦檢察官辭職抗命

記者許君達／紐約報導
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由於不滿川普政府在亞當斯案中對司法權的干涉，本屬於保守派的紐約南區聯邦檢察官薩松選擇以辭職抗命。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)
由於不滿川普政府在亞當斯案中對司法權的干涉，本屬於保守派的紐約南區聯邦檢察官薩松選擇以辭職抗命。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

由於不滿聯邦司法部指示撤銷針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的起訴，紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle R. Sassoon)13日辭職，職位暫由她的副手波多爾斯基(Matthew Podolsky)代理。而截至發稿時，檢方尚未對亞當斯撤訴。

薩松將自己的辭職信與司法部代理副部長博夫(Emil Bove)的回覆提供給「紐約時報」。她在信中表示，撤案命令「與她的職責和能力不符」，使她無法服從。她還在信中透露，亞當斯的辯護團隊提出一系列交換條件，以領導紐約市協助川普政府的移民執法為籌碼，要求聯邦撤案。

博夫則在接受辭呈的同時，回信抨擊薩松的不服從。據報導，川普13日在記者會上表示，他沒有要求對亞當斯撤訴。但博夫則在回信中強調，薩松「違抗民選總統的直接命令，阻撓行政，不算維護憲法」。博夫還透露，由於不服從命令，負責亞當斯案件的其他檢察官也將被安排行政停職。

據報導，在薩松辭職後，司法部內廉政監督部門的兩名官員也以辭職的方式抗議該部門因亞當斯案而對司法權的干涉。

亞當斯去年9月被時任紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)以受賄、電訊欺詐、洗錢和非法接受外國競選捐款等五項罪名起訴，但亞當斯不認罪，本案原定今年4月開審。現任總統川普勝選後，威廉斯為避免受辱而主動辭職，為川普中意的人選克萊頓(Jay Clayton)讓位。川普上任後，任命薩松作為紐約南區聯邦檢察官辦公室臨時負責人，以等待國會參院對克萊頓的人事審查。

川普在競選期間，就曾聲稱亞當斯遭遇的是「司法迫害」，並暗示會考慮赦免他。據報，川普政府今年2月10日致信薩松，指示其撤銷對亞當斯的指控，理由是起訴時間過於接近2025年市長選舉，且會影響亞當斯在移民執法領域與川普政府合作的能力。

薩松畢業於哈佛大學和耶魯法學院，曾任最高法院前保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)助理，她自己也是保守派法律界人士團體的成員。薩松2016年加入紐約南區聯邦檢察官辦公室，該團隊長期以來都以堅持司法獨立性並抵抗來自華府的干預而聞名，有「主權區」(the Sovereign District)之稱。

由於不滿川普政府在亞當斯案中對司法權的干涉，本屬於保守派的紐約南區聯邦檢察官薩松...
由於不滿川普政府在亞當斯案中對司法權的干涉，本屬於保守派的紐約南區聯邦檢察官薩松選擇以辭職抗命。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)】

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