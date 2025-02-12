俄羅斯釋放遭囚美教師 白宮：戰爭邁向終結的好信號

川普總統(左)11日在白宮歡迎返回美國的福格爾(右)。(路透)

白宮國家安全顧問沃茲11日在聲明中表示，特使威特科夫(Steve Witkoff)將把被認為是在俄羅斯遭不當囚禁的美國教師福格爾(Marc Fogel)帶回美國；總統川普 說，他希望這是美俄關係好的開始，足以導向俄烏戰爭的終結。

福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻，於莫斯科的機場被捕；根據報導，福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻，但大麻在俄羅斯屬於非法；福格爾為此被判處服刑14年有期徒刑。

沃茲11日發出聲明指出，威特科夫將與福格爾一起飛離俄國 領空；沃茲指出，美國總統川普、威特科夫與總統顧問，與俄方協商出交換條件；沃茲認為，這不但展現出俄國的誠意，也是預示殘忍且可怕的俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

川普11日下午在白宮簽署行政命令；川普面對媒體提問時表示，俄國態度非常友善；川普希望這是美俄關係好的開始，盼最後可以結束俄烏戰爭，防止上百萬人因戰爭犧牲。

沃茲表示，自從川普宣誓就職總統以後，川普已陸續讓全球遭拘留的美國人成功獲得釋放，而川普將繼續努力，直到所有被拘留的美國人可以返回美國。

沃茲指出，福格爾將於11日晚間返回美國，與他的家人和親友團聚。

俄羅斯與西方國家去年8月完成大規模換囚，共計涉及7國、24人，但其中沒有納入福格爾，遭到福格爾家屬的抗議；家屬表示，對此無法理解，認為拜登政府忘了福格爾。

川普上周表示，他可能在本周與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)會面；澤倫斯基10日則指出，他預定與川普政府的高層官員在本周見面。

澤倫斯基接受英國衛報專訪時表示，如果川普總統撤除對烏克蘭的支持，歐洲必然沒有能力填補這個空缺。他也透露，可考慮與俄國交換占領的領土以停止戰爭。