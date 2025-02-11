我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

企圖詐騙俄州居民3.7萬元 2中國公民被捕

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國公民薛勇(右)和何振(左)被控企圖對一名俄勒岡州居民詐騙3.7萬元。(奧爾伯尼警局照片)
中國公民薛勇(右)和何振(左)被控企圖對一名俄勒岡州居民詐騙3.7萬元。(奧爾伯尼警局照片)

俄勒岡州奧爾巴尼(Albany)一位居民去年年底接獲詐騙電話，差點白白送上3萬7000元，所幸驚覺情況不對及時報警，警方循線逮捕涉案的兩名中國公民。 

俄勒岡當地媒體kezi.com報導，奧爾巴尼警局證實本月3日，接獲民眾報案自稱在去年聖誕假期期間，因為下載接龍紙牌遊戲軟體Solitaire廣告導致手機中毒，隨後接獲一位自稱支付平台PayPal員工「克里斯·威爾森」(Chris Wilson)的電話，告知被害人的個資外洩。

被害人當時不疑有詐，於是與自稱在理財顧問公司「愛德華瓊斯」(Edward Jones)財務部門服務的兩名男子「艾迪·庫柏」(Eddy Cooper)和「馬克·瓊斯」(Mack Jones)取得聯繫。

當時後者告知被害人的帳戶「遭到駭客入侵」取走3萬7500元，需要另存同額款項「證實」存款被盜才能取消交易。

奧爾巴尼警方透露，受害人與其中自稱「馬克」的男子通話後，依照指示在比特幣帳戶存入1萬元，隨後被告知剩餘款項暫放住處，第二天會有派員前來取走，被害人此時驚覺情況不妙，隨即向警方報案。

於是奧爾巴尼警方決定設局展開誘捕行動，兩人驅車在約定時間抵達被害人住家，一名自稱「湯姆」(Tom)的亞裔男子向佯裝被害人的便衣警察提示一組密碼後，隨即遭到警方圍捕。

警方調查後證實「湯姆」為現年32歲的中國公民薛勇(Yong Xue，音譯)，另一人則是36歲的何振(Zhen He，音譯)，被控犯下嚴重竊盜與密謀嚴重竊盜等重罪，雙雙被送往林恩郡監獄(Linn County Jail)羈押，聽候審判。

由於兩名涉案嫌犯均為中國公民，警方除了通報中國領事館，並聯繫聯邦調查局(FBI)協助調查，警方認為薛勇與何振等人可能涉及其他不法案件，呼籲其他受害人或知情人士盡速與警方聯絡。

亞裔 監獄 俄勒岡州

上一則

三氣候理由 夏威夷躍全球彩虹之都

下一則

首登國際舞台 范斯出席巴黎AI峰會 促放寬監管

延伸閱讀

華人詐騙「你的手機遊戲遭駭客劫財」 警方設局逮捕

華人詐騙「你的手機遊戲遭駭客劫財」 警方設局逮捕
中國公民在尚比亞遭搶劫襲擊 多人受傷一死亡

中國公民在尚比亞遭搶劫襲擊 多人受傷一死亡
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
中國公民涉菲律賓間諜案遭捕 中方稱純屬誣蔑抹黑

中國公民涉菲律賓間諜案遭捕 中方稱純屬誣蔑抹黑

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
2月4日起暫停受理來自中國和香港郵政單位入境的包裹。(路透)

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025-02-04 21:55
新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

2025-02-08 21:40

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則