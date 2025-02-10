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周末票房慘澹 不敵超級盃 「超狗神探」蟬聯冠軍 「心眼殺手」第2

編譯俞仲慈／綜合報導
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夢工廠動畫電影「超狗神探」本周末蟬聯票房冠軍，但受到美式足球超級盃決賽影響，電影院票房慘澹。(美聯社)
夢工廠動畫電影「超狗神探」本周末蟬聯票房冠軍，但受到美式足球超級盃決賽影響，電影院票房慘澹。(美聯社)

在這個平靜的寒冬周末，夢工廠動畫電影「超狗神探」(Dog Man)蟬聯票房冠軍，至於恐怖浪漫喜劇片「心眼殺手」(Heart Eyes)與動作片「狠狠愛」(Love Hurts)則分居二、三名。

華裔影星關繼威頂著奧斯卡最佳男配角光環，首部擔綱男主角的新片「狠狠愛」，由於劇本...
華裔影星關繼威頂著奧斯卡最佳男配角光環，首部擔綱男主角的新片「狠狠愛」，由於劇本薄弱，在北美3055家戲院上映至今，僅獲得580萬元票房。(美聯社)

美聯社報導，本周末適逢美式足球超級盃(Super Bowl)決賽，電影院票房慘澹，雖然「超狗神探」繼續保住票房冠軍，不過與上周相比票房斷崖式下跌62%，製作預算僅4000萬元的「超狗神探」上映兩周以來在國內拿下5410萬元票房，已經賺回成本。

至於索尼(Sony)發行的情人節應景電影「心眼殺手」由喬許魯本(Josh Ruben)執導，邀請女星奧莉維亞霍爾特(Olivia Holt)與男演員梅森古丁(Mason Gooding)搭檔演出，劇情描述一名蒙面殺手專門挑在情人節獵殺情侶。

雖然卡司不為觀眾熟知，但這部恐怖浪漫喜劇片仍獲得影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)86%新鮮度的好口碑，在北美3102家影院上映後獲得850萬元票房，登上本周票房亞軍。

另外由87North Productions發行的動作喜劇片「狠狠愛」是華裔影星關繼威(Ke Huy Quan)以「媽的多重宇宙」(Everything All at Once)獲得奧斯卡男配角獎之後，首部擔綱男主角的新片，他在片中飾演曾是殺手卻改頭換面的房地產仲介，並邀請奧斯卡女配角獎得主亞莉安娜黛博塞 (Ariana DeBose)合作主演。

製作預算1800萬元的「狠狠愛」因為劇情荒誕情節混亂，即使有兩位奧斯卡得主加持，連「影院評分」(CinemaScore)也不埋單只給「C+」評價，在北美3055家戲院上映至今，僅獲得580萬元票房，

不過隨著漫威(Marvel)電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)和索尼發行的動畫電影「柏靈頓：熊熊去秘魯」(Paddington in Peru)下周上映，可望迎來好萊塢今年最盛大的票房周末。

奧斯卡 預算 索尼

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