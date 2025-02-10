2025保費、自付額提高 紅藍卡7項新規 退休族不可不知

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)在今年有七項改革，攸關6800萬名使用者權益，不可不知。

＊保費 (premiums)與自付額(deductibles)都提高

A部分住院保險(Parts A)自付額從每年1632元提高到1676元，B部分看診保險(Part B)自付額從240元調高到257元。絕大多數退休族不必繳A部分保費，只要繳B部分保費，標準型B部分保費將從2024年的每月174.70元在2025年調高到185元，但高收入族群B部分保費每月可能要628.90元。

＊處方藥品價格降低

「降低通膨法」(Inflation Reduction Act，IRA)「紅藍卡處方藥品通膨返款計畫」(Medicare Prescription Drug Inflation Rebate Program)讓數十種處方藥降價，D部份處方藥物保險(Part D)每年自掏腰包花費上限為2000元。

＊俗稱「甜甜圈洞」(donut hole)的處方藥品承保缺口已經補上

2025年紅藍卡藥品自付額為590元，超過金額時只要負擔藥品開銷的25%，直到到達自掏腰包上限2000元，接下來就由紅藍卡埋單。

＊擴大心理健康保險範圍

成癮症諮商師、持有執照的心理諮商師、婚姻與家庭治療師從2025年起都納入紅藍卡服務範圍。

＊遠距醫療(Telehealth)遭到限縮

2025年起，只有偏鄉醫療診所或辦公室才有資格使用遠距醫療，僅有少數狀況得以例外，包括腎臟病末期患者居家洗腎的每月訪視、急性中風症狀的診斷評估及治療、行為健康服務、糖尿病自主管理訓練、醫療營養療法等。

＊照顧者(caregivers)獲得更多協助

與失智症(dementia)患者同住家人及照顧者，將可透過新成立的實驗計畫得到更多支援。

＊美國郵政總局(U.S. Postal Service)員工保險範圍更動

郵局員工、退休員工與家屬將透過「郵政服務健康福利計畫」(Postal Service Health Benefits Program，PSHB)投保。