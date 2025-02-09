對弈西洋棋 DeepSeek靠「權謀」贏ChatGPT

DeepSeek稱「分析後白棋已無法阻擋黑棋攻勢」，建議白棋不要浪費時間直接投降，而ChatGPT也被對方給說服，直接投降認輸。(取自Levy Rozman的頻道)

昔有AI 電腦圍棋軟體AlphaGo挑戰世界冠軍韓國職業棋士李世乭，隨著AI技術迅速發展，如今AI模型ChatGPT 下象棋較量的對象成為另外一個AI模型DeepSeek ，而這部影片的拍攝者表示，這場對弈的結局是他完全想像不到的。

在Youtube上有將近600萬訂閱者的美國西洋棋大師和評論員羅茲曼(Levy Rozman)近日上傳一支影片，他通過設定以及數小時的時間，讓DeepSeek和ChatGPT開展了一場象棋對弈。

雙方都不像AlphaGo那樣是專業的AI象棋棋軟體，一開始都對西洋棋的規則不太熟悉，遊戲開始10分鐘後，雙方的對弈有來有往，羅茲曼不時點評兩邊的下棋技巧，並在某個段落稱這是一場有品質不錯的較量。

但隨著ChatGPT逐漸占上風，DeepSeek為了扭轉戰局，以對話方式告訴ChatGPT出現了新的比賽規則，就是某顆黑士兵棋可以使用騎士的方式移動，而ChatGPT沒有反對，白白讓DeepSeek用小兵吃下ChatGPT的皇后。

之後DeepSeek和ChatGPT都開始破壞規則亂下，隨著比賽陷入僵局，最後DeepSeek竟稱「分析後白棋已無法阻擋黑棋攻勢」，建議白棋不要浪費時間直接投降，而ChatGPT也被對方給說服，直接投降認輸。

網友們對於DeepSeek最終勝出，憑藉的竟然是「權謀」而非棋藝，不禁看傻了眼。

羅茲曼形容，DeepSeek對ChatGPT的做法，就像一個12歲的哥哥跟一個5歲的弟弟妹妹在玩，他不禁對觀眾提出疑問：「這樣DeepSeek算贏嗎，需要重新一場比賽嗎？」不過有些中方媒認為，DeepSeek打得很不錯，而且他使用的方法很有智慧，稱堪「孫子兵法」 。