川普積極推動美企買下TikTok 馬斯克：沒興趣

X平台所有人馬斯克稱自己不用TikTok，對收購TikTko也無興趣。(歐新社)

川普 總統就職當天以一紙行政命令，授予社群平台TikTok 出售或下架的75天緩衝期，並不惜以總統之尊積極推動美國企業買下TikTok，至於被外界視為可能買家的馬斯克 (Elon Musk)卻對TikTok毫沒興趣。

根據華爾街日報(WSJ)報導，川普入主白宮還兼當TikTok收購案頭號推手，日前在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出：「對TIKTOK非常感興趣！這對中國以及所有相關人士來說，都是件好事。」

川普任命副總統范斯(JD Vance)負責督導收購談判，希望借重范斯過去的創投經驗以及矽谷背景，讓TikTok收購案在4月5日期限內完成，華府智庫「布魯金斯學會」(Brookings Institution)資深研究員韋斯特(Darrell West)指出：「總統親自介入私人資產出售，堪稱史無前例，一般而言，總統相信市場會自行搞定。」

知情人士透露，包括甲骨文(Oracle)、亞馬遜(Amazon)以及微軟(Microsoft)等多家大企業皆表達對收購TikTok的興趣。

TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)上周拜會白宮官員，提出與美國投資人成立合資企業，新公司總部設於美國負責監督資安管理，同時董事會多數成員也將由美國人組成，另外川普還計畫成立主權基金，並暗示透過該基金收購TikTok。

不過TikTok目前約六成股份握在跨國金融機構包括投信公司「貝萊德」(BlackRock)、「泛大西洋投資」(General Atlantic)以及共和黨金主亞斯(Jeff Yass)旗下金融投資「須斯罕那國際集團」(Susquehanna International Group)手上，熟悉TikTok的匿名人士認為：「主權基金還沒一撇，我們沒有時間再耗下去。」

另外被外界看好的買家、全球首富馬斯克卻對收購TikTok毫無興趣，馬斯克日前接受德國媒體公司Axel Springer SE旗下WELT訪問時坦承：「即便買下TikTok，我也沒有任何計畫要做什麼。」還透露個人沒有使用TikTok，也不熟悉該軟體：「我一般不會收購企業，我很少這麼做，我創立公司通常從零開始。」