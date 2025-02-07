取消農曆新年午餐會 密西根州大道歉：對川普政策反應過度

密西根州立大學傳播藝術與科學院院長與學院DEI辦公室主任針對取消農曆新年午餐會一事，4日聯名向師生及員工發電郵致歉，承認是對總統川普的行政命令「反應過度」，決定在2月11日補辦。(密西根州立大學官網)

密西根州 立大學(MSU)行之有年的農曆新年學生午餐會，今年突然取消，校方事隔一周後終於就此道歉，承認是對總統川普 反對DEI的行政命令「反應過度」，決定在2月11日補辦。

MSU傳播藝術與科學院(College of Communication Arts and Sciences)院長卡明斯基(Heidi Hennink-Kaminski)與學院DEI辦公室主任加尼斯(Lauren Gaines)4日聯名向師生及員工發電郵，對「取消農曆新年活動的決定以及所使用的措辭，造成的失望與痛苦，對此深感遺憾。」

兩人「承認取消有關活動的決定是過度反應」，又說決定取消午餐會並非貶低或歪曲農曆新年。

但兩人強調、最初取消午餐會的決定與川普無關，說「不應與聯邦政府最近採取的行動相聯繫」。

不過加尼斯在最初發出取消活動的電郵中表示，作出這樣的決定，是因應川普發出禁止DEI行政命令所作的回應。

又說川普的行政命令「引發了人們對參加強調文化傳統及社區的聚會活動，出現了不確定及猶豫感。因此要敏感且謹慎的看待這些問題，就顯得非常重要。」

川普上任第一個星期就簽署行政命令，要求接受聯邦補助的團體組織終止DEI政策，並威脅對獲得超過10億元補助的大學展開調查，獲得44億元的MSU及180億元的密西根大學(University of Michigan)自然可能成為目標。

由於不清楚會遭到什麼樣的調查，全國各大學院校只得自行判斷什麼可做，什麼不能做。

MSU在取消農曆新年午餐會之前，宣布將一個名為「密西根州立大學DEI政策的未來」網路研討會延期，而且至今尚未確定新的舉辦日期。

負責公共資訊的副校長格蘭特(Emily Guerrant)說，校園裡人人都沒有安全感，國際學生尤其感到害怕。

2024年秋季班，MSU共有4419名國際學生，中國留學生 約1000人。