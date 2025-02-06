蛋價飛漲十萬顆蛋不翼而飛 警方：執法20多年首見

賓州發生十萬顆雞蛋遭竊事件，商家損失約3.9萬美元；示意圖。(歐新社)

蛋價飆漲，賓州 如今發生十萬顆雞蛋 不翼而飛事件，商家損失約3.9萬美元。執法部門遲未逮到偷蛋客，當地一名從業20多年的警察說，在她的職涯中，從沒聽說過十萬顆雞蛋被偷這種事，呼籲民眾提供線索。

美聯社報導，賓州警察發言人佛雷塞（Megan Frazer）5日表示，執法部門指這起竊盜案可能涉及雞蛋的「天價」後，4天過去了，如今還沒有任何線索。

佛雷塞說，「我們依賴社區民眾提供的線索。所以我們希望有人知道一些事情，他們會打給我們並給我們一點提示」。

警方也正在追蹤任何可能的目擊者，並調閱監視器錄影畫面，以鎖定偷蛋客。

當了警察20多年的佛雷塞說，「在我的職涯中，從未聽說過十萬顆雞蛋被盜的情況。這絕對是獨特的」。

報導指出，禽流感 使農民每月不得不屠宰數百萬隻雞，導致美國當前的蛋價比2023年夏天的價格翻了一倍，而再不久就是復活節，情況看似無望好轉。

美國去年12月每打雞蛋的平均價格達4.15美元。雖然這個價格沒有打破兩年前創紀錄的4.82美元，但農業部預測今年雞蛋價格將再飆升20%。

警方指出，這十萬顆雞蛋是在1日晚間8時40分左右從「彼得與格瑞有機公司」（Pete & Gerry's Organics）的配送拖車中被偷走，地點在安特里姆鎮（Antrim Township）。

佛雷塞說，失竊雞蛋要價約為4萬美元，這代表這項犯罪行為已經構成重罪。

苦主「彼得與格瑞有機公司」透過聲明表示，正在與執法部門合作調查這起竊案。「我們嚴肅看待這起事件，致力盡快解決」。