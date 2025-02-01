紐約州醫師開墮胎藥寄路易斯安納州 遭控罪

紐約州醫師瑪姬·卡本特因在線上開立墮胎藥處方，並將藥品寄到路易斯安納州，1月31日被路州西巴頓魯治地區法院陪審團起訴。(取自卡本特醫師領英專頁)

紐約州 醫師卡本特(Margaret Carpenter)因在線上開立墮胎 藥處方，並將藥品寄到路易斯安納州，1月31日被路州西巴頓魯治地區法院陪審團起訴。本案是2022年最法院推翻羅訴偉德案、取消婦女墮胎自主權以來，第一個外州醫生因開墮胎藥處方遭控罪的案例。

同案被起訴的還有卡本特的南丁格爾醫藥公司(Nightingale Medical, PC)以及第三人，罪名是「提供墮胎藥導致犯罪墮胎」，在路州屬重罪。

卡本特去年12月也遭德州 檢察長指控「違法寄送墮胎藥到德州」，但德州政府並未提出刑事告訴，不像路易斯安那州地區法院，要追究她的刑事責任。

路易斯安納州是全國第一個把美服培酮列為「危險藥物」管制的州，醫療人員須經額外手續才能開具處方。醫生非法墮胎，包括開立墮胎藥，若被定罪，最高可判處15年徒刑，罰款20萬元並吊銷行醫執照。(美聯社)

幾個月前，路州成為全國第一個把美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)等終止妊娠藥品列為「危險藥物」管制的州，醫療人員須經額外手續才能開具處方。非經合法程序取得墮胎藥，最高可罰5000元，坐牢一至五年。孕婦未根據醫生處方自行取得列管藥物的話，後果自負。

路州的反墮胎法幾乎全面禁止墮胎，連強姦受孕和亂倫受孕都不例外，可能是全國最嚴格禁止墮胎的州，醫生非法 助病人墮胎，包括開立墮胎藥，若被定罪，最高可判處15年徒刑，罰款20萬元並吊銷行醫執照。

卡本特共同創立的「遠距醫療墮胎聯盟」(Abortion Coalition of Telemedicine)指出，自從羅訴偉德案被推翻以來，干預婦女權益的案例屢見不鮮，令人不安，「美國歷史不乏針對墮胎醫生的暴力與騷擾，這不是秘密，本案醫生為病患提供安全、有效的照護，卻遭州當局追究法律責任，任誰看了都會驚心」。

路州法院起訴紐約州醫生，也考驗紐約州的司法。紐約州長霍楚與州議會聯手立法保護為外州(包括禁止墮胎的州)婦女開處方藥的醫生。