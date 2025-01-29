印州國會暴徒才獲特赦 交通攔查拒捕遭警擊斃

曾參與國會暴亂的哈特爾(左邊圈起來的男子)本月得到川普總統特赦，數天後在交通攔查中與警員發生衝突，結果遭開槍擊斃。(美聯社)

印第安納州一名男子參與2021年1月6日國會暴亂服刑完畢，本月得到川普 總統特赦，然而獲赦僅數天，上星期在一起交通攔查事件中與警員發生衝突，結果遭警開槍擊斃。

印州警方表示，1月26日警方在賈斯珀郡(Jasper County)一次交通檢查行動期間，副警長攔截了42歲男子哈特爾(Matthew Huttle)，警方試圖逮捕他時遭到反抗並與警員發生打鬥，警員其後向他開槍致他受傷，送院後最終死亡

警方說哈特爾當時「攜有槍支 」，但沒說明他是否揮舞槍支，也沒說明發現槍支的具體地點。

賈斯珀郡警長威廉森(Patrick Williamson )發聲明說，為了讓事件完全透明，因此要求印第安納州警調查這起警察槍擊事件，同時向死者家屬表示哀悼。

不過印州警方拒絕提供事件的更多細節，也沒回應媒體的查詢。

哈特爾與其叔戴爾‧哈特爾(Dale Huttle)曾參與1月6日國會暴亂，其間進入國會多個辦公室、地下室及走廊，後來有民眾從視頻認出了他們，報告警方將兩叔侄逮捕。

2023年11 月，他承認進入並逗留在禁區建築內，被判處六個月監禁和釋放後受監管一年，但控罪及判刑較叔父戴爾要輕，因為戴爾曾使用旗桿襲擊警察。

兩人對參與暴亂及遭判刑並不感後悔，叔父戴爾更說，這是作為愛國者的責任，是冒著生命危險保衛國家，「我做到了，並不後悔。我不會說對不起」。

在川普赦免的1500名國會暴亂分子裡，兩人皆榜上有名。

除了哈特爾之外，佛州男子鮑爾 (Daniel Ball)參與國會暴亂也獲川普赦免，然而因為一項聯邦槍支指控立即再被逮捕，事件是與他參與暴亂前的家庭暴力、勒死及暴力抵抗執法有關。換言之，鮑爾獲赦後從未獲釋，立即根據佛州逮捕令被拘留。