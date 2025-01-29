TikTok買家曝光？川普：微軟洽談收購事宜

川普總統說，微軟等美國科技公司正在洽談收購TikTok事宜。(美聯社）

川普 總統27日說，微軟 等美國科技公司正在洽談收購TikTok 事宜。此話表示，美國有意把TikTok留住，不會讓它「依法歇業」。

中資字節跳動公司擁有的美國版抖音短片分享應用程式TikTok，有受中國政府用來監控美國人，或透過資料蒐集和內容操縱，暗中影響美國輿論之虞，美國國會特別立法，要求字節跳動在本月19日前脫手，否則在美國禁用。川普上台後，下令延後75天執法。

川普說，美國不少公司對TikTok很有興趣。微軟加入競標行列，川普大表歡迎：「我很喜歡競標戰，競爭激烈才會產生最好的生意協議。因此，有競標戰的話，那是好事一樁。」

1月19日依法「被禁」日之前，TikTok一度關閉，但不到幾個小時又恢復營運，因為川普說他不會依照國會通過的法案執法，並於20日就職後，立即下令延長執法時間，讓兩造得以在75天內協議出解決方案。

川普曾「預見」TikTok美國營業權由美國掌握50%股權的方案，不過微軟或其他美國公司正在談的是不是這樣，目前還不清楚。Perplexity AI提出的收購方案是由美國政府控股50%。

川普上台後，談到可能買下TikTok美國經營權的業者，包括甲骨文創辦人艾利森（ Larry Ellison ）以及助選大功臣、億萬富豪馬斯克。

洛杉磯道奇隊前老闆麥考特（Frank McCourt）與「創智贏家」（shark Tank）投資人歐里爾瑞（Kevin O'Leary ）曾出價200億元要買下TikTok。

中國政府對此事的立場，則從「堅決反對」強迫出售的態度軟化。中國外交部發言人毛寧上周表示，私人公司可以獨立決定是否賣掉旗下所屬的產業。「企業營運及併購問題，我們認為，各公司根應該據市場原則獨立決定。」