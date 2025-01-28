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越戰經典照「燒夷彈女孩」誰拍的？紀錄片槓上美聯社

編譯中心／綜合報導
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。 (路透)
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。 (路透)

一部新紀錄片指控，越戰經典照片「燒夷彈女孩」並非由時任美聯社攝影記者黃公崴(Nick Ut，又譯黃功吾) 所拍攝。美聯社則否認這一說法，稱其調查結果顯示，拍攝者就是黃公崴。

在日舞影展(Sundance Film Festival)首映的紀錄片「特約記者」(The Stringer，暫譯) 講述針對一則傳聞進行的調查，即那張促使全球對越戰改觀、震懾人心的「燒夷彈女孩」(Napalm Girl) 照片，其實是由一位名不見經傳的當地自由記者所拍攝。

「特約記者」紀錄片製作團隊今天指出，告訴全世界這件事至關重要。

已退休的美聯社攝影記者黃公崴(Nick Ut)，被認為在越戰拍下一名9歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的畫面，並因此獲得普立茲獎(Pulitzer Prize)。黃公崴一直表示是他拍下這張照片，他的律師則試圖阻止紀錄片上映。

美聯社攝影記者黃公崴(中)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典...
美聯社攝影記者黃公崴(中)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。圖左為當年的女孩潘氏金福。 (美聯社)

這部紀錄片緣起於，「燒夷彈女孩」被拍下那天的美聯社西貢(Saigon) 分社值班影像編輯羅賓森(Carl Robinson)開始談起這張照片的起源。

羅賓森在紀錄片中提到，美聯社在西貢的影像主管、曾兩度獲得普立茲獎的攝影記者法斯(Horst Faas) 指示他，寫下將照片歸功於黃公崴的圖說。

羅賓森說：「我開始寫圖說…站在我旁邊的法斯說，『黃公崴，就寫黃公崴』。」

訪問羅賓森後，紀錄片製作團隊終於找到一名叫做阮清藝(Nguyen Thanh Nghe，音譯) 的越南自由攝影記者。1972年6月8日，「燒夷彈女孩」照片被拍下那天，在現場拍攝的其他照片也捕捉到阮清藝的身影。

阮清藝在紀錄片中表示，他非常確定是自己拍下「燒夷彈女孩」，「黃公崴跟我一起出這趟任務，但他沒拍下那張照片…那是我的照片」。

美聯社上周發布報告，詳述它自己對這項爭議進行調查後的結果，並指出「未發現任何證據能證明，不是黃公崴拍下這張照片」。

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