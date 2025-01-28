新法讓300萬公務員多領社安金 但要等1年以上

拜登總統卸任前簽署實施的社會安全公平法，讓300多萬退休公務員及眷屬可以領更多社安金。(美聯社)

拜登 總統卸任前簽署實施的新法，旨在讓300多萬公務員及眷屬多領社安金 ，社安局說，由於人力不足，新法適用對象要收到福利，恐怕要等一年以上。

社會安全公平法(Social Security Fairness Act)惠及300多萬退休公教人員，包括退休警察、消防員、郵政員工、教師及其他領取公家退休金 的人及其配偶。國會預算辦公室估計，受惠者到2024年底每月平均增加360元；新法廢除「暴利消除條款」，每月平均增加700元。39萬名喪偶者每月平均可多領1190元。

但社安局表示，「本局要及時履行新法而不致影響日常運作，需要經費...以目前的經費來看，可能要一年以後，才能為上述人員調整金額，並將追溯到2023年月的補發金額全部發放完畢。」

社安局說，原本捉襟見肘的人力，受到2024年11月人事凍結的影響，更難應付新增業務。

社安局說，新法調整的支付金額，需依照個人情況逐案重算，只能人工計算，有些人的福利只略增，但有些人每月的實領金額可能增加1000元以上。拜登政府說，250多萬人在新法實施後，每月可多領360元。

社安局說，支領公務員退休金，社安金額遭扣減的人，上網將姓名、地址等資料更新即可，不必重新提出申請。