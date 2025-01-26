麻州男攜槍參觀國會被捕 出門前曾上網透露想自殺

國會警察在篩選訪客方面採用最高標準。(美聯社)

哥倫比亞特區警方23日表示，27歲麻州 男子法柏(James A. Faber)21日涉嫌攜槍進入國會大廈參觀，警方在他離開國會圖書館 ，準備駕車離開時上前盤查，發現他腰間插著手槍而將他逮捕；警方表示，沒有任何證據表明法柏有意傷人，事件中也無人受傷；法柏前往華府 前，曾上網透露自殺意圖，他目前面臨武器相關指控。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，華盛頓當局20日收到麻州卡萊爾市(Carlisle)警方提醒，一名擁槍的男子在社群媒體上透露自殺意圖，且此人要去華盛頓。

消息人士透露，特勤局和華府大都會警察21日清晨在當地一家酒吧發現法柏並上前盤查，但沒有找到武器，當時也未採取進一步行動。

21日稍晚，法柏通過國會警察的安檢，進入國會遊客中心。

美聯社報導，監視器畫面顯示，法柏通過安檢站進入國會大廈；當磁力偵測器發出聲響後，進行人工複檢，隨後允許他進入國會大廈。

法柏通過安檢後，國會警察收到通報並發出尋人公告；執法消息人士表示，法柏逛完國會及國會圖書館後被警方認出，國會警察在他準備走去開車之際上前盤查，在他的腰間發現一把9毫米(mm)手槍。

當局表示，國會警察「在篩選訪客方面採用最高標準，已下令徹查此一事件，並強制安檢人員進修培訓，確保類似情況不再發生」；當天負責搜查國會參觀群眾的警察已遭停職，等候部門調查。

法柏落網後，被控無證攜槍、持有未登記的槍枝、非法持有彈藥，以及拒捕等罪名。

負責監督國會警察工作的眾院行政委員會主席史代爾(Bryan Steil，威斯康辛州共和黨)，以及該委員會高階成員、紐約州眾議員莫雷爾(Joe Morelle，民主黨)發布聯合聲明表示，「對安檢疏失感到非常失望」，要求該部門「嚴格審查所有訪客的篩選方式」，「確保這類情況不再發生」。