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國會暴亂重罪犯獲釋後國會四處活動 法官下禁足令

記者張聲肇／綜合報導
一名聯邦地區法官24日裁定， 獲川普減刑出獄的極端組織「守誓者」創辦人羅茲，沒有法院允許，禁止進入華府和國會。(美聯社)
一名聯邦地區法官24日裁定， 獲川普減刑出獄的極端組織「守誓者」創辦人羅茲，沒有法院允許，禁止進入華府和國會。(美聯社)

聯邦地區法院法官梅塔(Amit Mehta)24日裁定， 獲川普總統減刑出獄後隨即到國會四處活動的極端組織「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)沒有法院允許，不得進入華府和國會。

策畫2021年1月6日國會暴亂而被判刑18年的羅茲21日出獄後，翌日便到國會拜會國會議員，和其他人聊天，大肆為自己的罪行辯護。

梅塔的裁決不僅對羅茲有效，也對同案另七名重罪定罪犯有效。川普就職當天開始擔任華府特區檢察官的馬丁(Ed Martin)對梅塔的裁決提出抗告，理由是總統命令意謂總統特赦減刑的人，從此不再受法院的監督，梅塔應收回成命。

馬丁曾在替暴徒辯護的「愛國者自由計畫」組織擔任董事，認為遭司法部起訴的暴亂群眾是「政治迫害」的受害人。如今，他竟成為當初負責起訴數百名暴徒之單位的主管。

他在抗告書中表示，「這些人都已獲得減刑。事情就這麼簡單」。

川普一就職就全面赦免或減輕1500名因參加那場震驚全球的國會暴亂而被起訴、定罪和判刑的人，包括「驕傲男孩」(Proud Boys)前主席塔里歐(Enrique Tarrio)和羅茲。兩人分別被判刑22年和18年。 21日上午另有涉及國會暴亂被定罪的200多人獲釋。

但羅茲和其他13人並不在川普的特赦名單中，而只是獲得減刑。因此這14人只是「假釋」，必須遵守法院規定的假釋條件，接受假釋官的監督。

羅茲本人在暴亂當天並未進入國會，但檢方以策劃「強制阻止政權轉移」為由起訴他，2022年法院判定他「共謀叛亂罪」成立，判處18年徒刑。他獲釋後即到國會呼籲川普完全赦免他的罪刑。

多名法官公開反對川普的特赦，聯邦法官楚特侃(Tanya Chutkan)表示，「暴徒違背美國和平轉移政權的神聖傳統，傷害之大，非總統赦免令可彌補」。

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