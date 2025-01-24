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「我們錯了」 MAGA奶奶拒川普特赦：接受只會侮辱警察、侮辱國家

編譯中心／綜合報導
因參與2021年國會暴亂案而被判刑60天的71歲婦人韓普希爾接受英國廣播公司訪問時表示，她拒絕川普的特赦，並稱「我們那天做錯了」。(美聯社)
因參與2021年國會暴亂案而被判刑60天的71歲婦人韓普希爾接受英國廣播公司訪問時表示，她拒絕川普的特赦，並稱「我們那天做錯了」。(美聯社)

川普總統上任後赦免了參與2021年國會暴亂案的1500名被告，但其中被社群媒體稱為「MAGA奶奶」(MAGA Granny)的71歲婦人韓普希爾(Pamela Hemphill)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，她拒絕川普的赦免，並稱「我們那天做錯了」。MAGA是川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)口號的縮寫。

來自愛達荷州波伊西(Boise)的韓普希爾是退休的戒毒與酒輔導員，她於2022年1月對暴亂期間進入國會大廈的輕罪認罪，已服滿60天刑期， 另加三年緩刑。她對BBC說，不應該赦免2021年1月6日國會暴動案參與者。「接受赦免只會侮辱國會警察、法治，當然也侮辱了我們的國家。」她指出：「我之所以認罪，是因為我有罪，而且接受赦免也會助長有針對國會暴亂的情感操縱和虛假陳述。」

韓普希爾說，她不再支持川普或相信他所說2020年大選被偷的謊言，一名治療師助她改變有關國會暴亂的看法，治療師告訴韓普希爾，她 「不是國會暴亂的受害者，而是主動參與者。」

韓普希爾表示，她認為川普政府試圖「篡改歷史，而我不希望成為其中一部分」。她反省參與國會暴亂和加入「阻止偷竊」(Stop the Steal)的推翻大選運動時說，「我失去批判思維，現在我知道那是邪教，我加入了邪教。」 

韓普希爾說，她與律師談過拒絕特赦之事，但尚未採取法律行動以達這個目標。紐約時報報導， 目前並不清楚她是否可合法拒絕特赦。

明尼亞波利斯聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)法學教授奧斯勒(Mark Osler)表示，提出訴訟以拒絕輕罪特赦會是個新奇舉動，因為相關利益並不大。

但有先例顯示，拒絕特赦可能面臨一場硬仗。去年12月，獲拜登總統減刑的兩名聯邦死刑犯要求法官拒絕減刑，否則可能影響他們的上訴。但是法官上周裁定他們雖然沒要求或希望減刑，仍不能拒絕減刑。

川普 拜登 愛達荷州

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