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川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助

記者顏伶如／即時報導
川普總統18歲兒子拜倫‧川普將成立房地產公司。(美聯社)
川普總統18歲兒子拜倫‧川普將成立房地產公司。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導，川普總統18歲兒子拜倫‧川普(Barron Trump)2024年7月登記成立房地產公司，但川普贏得大選幾天之後公司宣告解散；拜倫‧川普事業合夥人受訪時說，公司將於今年春天再次成立，似有意繼承父業。

新聞周刊取得商業登記資料，拜倫‧川普2024年7月15日註冊成立「川普、富爾徹、羅斯保房地產資本公司」(Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc)，2024年11月14日宣告解散公司。川普於11月5日當選總統。

拜倫‧川普公司合夥人之一羅斯保(Cameron Roxburgh)是拜倫就讀佛羅里達州私立學校「劍橋學院」(Oxbridge Academy)的同學。羅斯保受訪時說，解散公司是為了避免在大選期間引起媒體注意，但今春準備讓公司再次成立。

羅斯保指出，公司將從事高級房地產開發，在猶他州、亞利桑納州、愛達荷州推出房地產與高爾夫球場。他說，拜倫成立公司獲得川普首肯，川普也將從事房地產的經驗傳授拜倫，不過川普並未出資贊助。

羅斯保說，希望公司未來能成為川普集團(Trump Organization)附屬機構，至於何時實現則沒有時間表。

另一位合夥人富爾徹(Carter Fulcher)在愛達荷州經營豪宅地產，是共和黨愛州聯邦眾議員羅斯‧富爾徹(Russ Fulcher)的表弟。羅斯保說，羅斯‧富爾徹並未參與公司。

報導指出，川普、富爾徹、羅斯保房地產資本公司」註冊地址是川普佛州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部，在稅率相對較低、規範較少的懷俄明州辦理公司登記。拜倫目前就讀紐約大學(New York University)。

1971年，年僅20多歲的川普從父親手中接掌家族房地產集團，逐漸在美國及海外擴展為包括房屋、豪華酒店、賭場、高爾夫球場的事業版圖。

川普 房地產

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