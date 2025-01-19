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野火無妄之災 寶馬山花園社區園丁、保母丟了飯碗

記者顏伶如／綜合報導
寶馬山花園社區地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。(美聯社)
寶馬山花園社區地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。(美聯社)

洛杉磯野火燒毀有著許多富豪居住的寶馬山花園(Pacific Palisades)社區，多年來在社區裡有錢家庭擔任園丁、保母、清潔工的勞動階級，主要收入來源也被大火破壞；大火發生時，某些園丁與幫傭還在烈日下工作，幾名園丁搖身一變成了臨時消防隊，自動為遠在外地的屋主救火，房屋最後得以倖存。

紐約時報引述非營利組織「南加州大眾教育學院」(Instituto de Educacion Popular del Sur de California ，IDEPSCA)執行主任歐提斯(Maegan Ortiz)說，對在富人家庭工作的勞工而言，平常日子就過得不容易，並沒有安全網(safety net)可以支撐，野火帶來的經濟衝擊，將讓這群勞工陷入長達數年的困境。

43歲的園藝生意負責人桑多瓦(Elvis Sandoval)從墨西哥移民美國之後，在寶馬山花園為客戶修剪花木與提供庭園造景服務已20多年。他說，21歲時在寶馬山花園接到生意，在社區獲得良好口碑，事業獲得迅速發展，目前聘有12人，為十多戶家庭與商業機關提供服務，但接下來根據災情狀況，恐將被迫裁撤某些人力。

歐提斯說，最近幾天與勞工聯繫得知，至少73人已經失去工作。一名勞工說，周末期間收到照片，原本服務的住家已被大火燒毀。許多勞工則說，還沒接到雇主任何通知。

「斷崖山火」(Palisades Fire)與「伊頓山火」(Eaton Fire)受災地區，雖然拉丁裔人口占居民少數，但許多拉丁裔勞工是從其他地區通勤前來工作。

寶馬山花園起火時，桑多瓦手下園丁搖身一變成了臨時消防隊，自動為遠在外地的屋主救火，拿著庭院水管為屋頂、牆壁噴水，還從游泳池取水滅火，讓屋主的房子得以倖存。

桑多瓦說，寶馬山花園占平常生意的三分之一，由於某些客戶房子燒毀，只能安排員工到其他地點上班。

在寶馬山花園擔任清潔工的阿科斯塔(Lucy Acosta)是墨西哥移民，與丈夫育有兩名兒女，每周二、周五從英格伍德(Inglewood)開車到雇主家上班。她說，眼看火勢猛烈，急忙開車逃離時，順路讓另外三名素昧平生、正在徒步奔跑的幫傭上車，從後視鏡看到一棟棟房子被大火吞噬。

她說，雖然也在庫佛城(Culver City)打工，但寶馬山花園這份工作待遇最好，足以支應包括900元房租在內等生活費，如今雇主房子被大火燒毀，讓她頓失工作。

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