15藥物列紅藍卡議價清單 若達協議納稅人可省數十億

具減肥效果的糖尿病藥物Ozempic(中)及Wegovy(上與下)即使藥價談判成功，紅藍卡投保人也只能根據治療糖尿病或降血壓的處方，才能獲得保險支付，用於減肥則仍須自付。(路透)

拜登 政府17日宣布，包括具減肥效果的糖尿病藥物Ozempic及Wegovy在內的15種藥物，已被納入政府和藥廠直接議價的聯邦醫療保險 (Medicare)紅藍卡 藥價談判清單，未來川普政府若能接手達成協議，可為納稅人節省數十億元。

氣喘藥Trelegy Ellipta和乾癬性關節炎藥Otezla，以及幾種常用的癌症藥也在清單上。

公布清單只是談判的第一步，難以在拜登僅剩的兩個工作日內完成談判，最後結果，要看川普政府。

衛生部長貝塞拉(Xavier Becerra)說，「對某些人，這是大事一樁。有些人為了延長服用處方藥的時間，不得不跳過一兩劑。」主要原因就是藥價太貴。

這15種藥的價格若能降低，紅藍卡保險人得以享受「較低價」的藥將達25種。這25種藥的費用，占紅藍卡保險處方藥的三分之一。Ozempic和Wegovy特別受矚目，因為投保人的自付額很高。

即使談判成功，想用這兩種藥減肥的人仍不能受惠，因為法律規定，聯邦健保計畫不能支付減肥費用。紅藍卡被保人只能根據治療糖尿病或降血壓的處方，才能獲得這兩種藥的保險支付，否則須自付。

拜登政府已提議放寬這兩種肥胖症藥的保險規定，讓意圖減肥的受保人也可享受保險優惠；是否實施，由川普政府決定。

多年來，聯邦健保局依法不能和藥商談藥價。拜登執政期間，國會通過法案，授權健保單位和藥商協商處方藥的藥價，特別是年長者常用卻昂貴的藥，法案經拜登簽署後實施，才有這第二批談判清單。

不過，這授權談判藥價的法案，共和黨反對。如今，共和黨掌握參眾兩院，是否仍想廢止這條法律，或會設法「弱化」政府談判權限，大家都拭目以待。