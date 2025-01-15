趕盡殺絕?小紅書Lemon8等中國App恐自身難保

最高法院若支持禁TikTok，包括Lemon8及小紅書等中國應用程式也可能被禁。(路透)

中國短視頻分享程式TikTok 即將被禁，盡管被稱為「TikTok難民」的逾億美國原TikTok用戶湧向中國其他內容分享平台，包括Lemon8及小紅書 (RedNote)，但最高法院若支持禁令，中國的這些社媒平台同樣會受衝擊。

數據顯示，在美國iOS商店中，小紅書是最受歡迎的免費應用程序，其次是Lemon8。

值得注意的是，Lemon8同樣是TikTok母公司字節跳動開發，可以根據自己的興趣來篩選內容，比如美食、旅遊、攝影等，也被稱為海外版小紅書，與TikTok可說是姊妹關係。

雖然這些中國分享平台應用程式的受歡迎度持續飆升，但法律專家指出有隱憂存在。

拜登 政府是根據 國會通過的法令對TikTok 實施「不賣就禁」。雖然法律明確提到TikTok及字節跳動，但它的範圍其實很廣，為華盛頓針禁用更多中國應用程式打開大門。

紐約研究分析公司沃爾夫研究(Wolfe Research) 的政策和政治分析師馬庫斯(Tobin Marcus) 表示，根據相關法律，包括 Lemon8 及小紅書等中國應用程式也可能被禁。

他說，如果最高法院維持對 TikTok 禁令，相關法令也不太可能允許潛在的替代品來代替，因為法令自動適用於 Lemon8，它同樣是字節跳動的子公司。

華府智庫歐亞集團(Eurasia Group)地緣科技實踐部主任魯曉萌(Xiaomeng Lu)指出，即使最高法院推延對 TikTok 執行禁令，但未來美國將繼續對中國應用程式採取更嚴格的監管措施，「TikTok 可能遭關閉，開創了禁止中國應用程式的先例」。

她預計，今年可能成為嚴格審查目標的中國應用程式，包括流行的電子商務平台Temu和Shein，早已有美國官員指這些程式帶來數據風險，有關指控與針對TikTok如出一轍。