起死回生?川普上任後可望解除TikTok禁令

總統當選人川普 正在考慮，一旦就任總統，便頒布行政令，讓查禁TikTok 或TikTok須分割出售的法令暫緩執行60到90天；川普希望給中資擁有的TikTok一個喘息機會，能有助自己一上任就在這個問題取得勝利。

華盛頓郵報15日報導，知情人士透露，川普一直思索透過非傳統的安排或法律周旋等方式，讓TikTok這個極受歡迎的短視頻應用程式能轉危為安，包括頒布行政令，化解規定TikTok不出售在美業務就得全國查禁的法令。

川普對拯救極受歡迎的TikTok，一直表示很感興趣，帶領政治助手及商業盟友設想各種選項，讓自己競選時「拯救TikTok」的諾言能兌現。

川普去年12月表示，「抖音在我心中有柔軟的一塊」。

問題在該怎麼做。拜登 總統去年簽署法案，要求TikTok的母公司、設在北京的字節跳動在本月19日之前出售TikTok，不然法律生效後立即查禁。最高法院上周審理TikTok的訴訟案，大法官似傾向支持法令。

知情人士表示，川普很熱心，想讓自己看起來「能辦好交易」，法律規定的最後期限一過，他就將簽署行政命令，讓TikTok的法律攻防，來一個戲劇性大轉折，起死回生。

但使用行政命這個策略引起法律觀察家的懷疑，認為總統發話，不能完全推翻國會兩黨以壓倒性支持而通過的法令。

前司法部國安顧問、現任教於明尼蘇達大學的羅森施泰因(Alan Rozenshtein)表示，行政令不是魔法文件，TikTok還是會被查禁，Apple、Google繼續與TikTok做生意一樣是非法；只是行政令可讓總統不執行該法律的意圖，看來正式得多。

川普的政治盟友把他形容成唯一夠資格拯救TikTok的人，向最高法院遞件表示，川普具有巧妙的協商專業、選民的授權以及政治意志，可以磋商出解決方案，拯救該平台。