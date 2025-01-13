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冰與火的一周 都是氣候變遷惹的禍

編譯陳韻涵／綜合報導
從5日到11日堪稱是美國「冰與火的一周」，南方遭受酷寒暴風雪襲擊後，目前已開始回暖；加州洛杉磯在強勁焚風呼嘯之下引燃猛烈火勢，至今仍未獲得控制。(美聯社/歐新社)
從5日到11日堪稱是美國「冰與火的一周」，南方遭受酷寒暴風雪襲擊後，目前已開始回暖；加州洛杉磯在強勁焚風呼嘯之下引燃猛烈火勢，至今仍未獲得控制。(美聯社/歐新社)

歷經一場酷寒冬季風暴，導致學校停課、電力中斷、航班取消或延誤之後，南方各州的天氣在12日逐漸回暖解凍。

杜克能源公司表示，工作人員拼命趕工下，12日上午北卡州和南卡州的部分地區已恢復供電；過去幾天，這兩地有數萬用戶停電。

喬治亞電力公司則說喬治亞州97%的客戶已經恢復供電。

喬治亞州桃樹市國家氣象局氣象專家拉斯克(Dylan Lusk)表示，大部分冬季天氣已經離開該地區，氣溫會逐漸解凍。

從5日到11日堪稱是美國「冰與火的一周」，先是南方遭受暴風雪襲擊，受影響地區的民眾瑟瑟發抖，接著加州數月來的乾旱環境在強勁焚風呼嘯之下引燃猛烈火勢，至今仍未獲得控制。

美聯社報導，美國經歷冰火五重天後，主要氣象機構宣布2024年是全球史上最熱的一年；更糟糕的是，六間天氣機構中有四間指出，這是地球頭一遭全年均溫都超過抑制暖化的門檻，凸顯氣候變遷最關鍵且嚴重的影響。

科學家表示，見證氣候危機的瘋狂一周後，未來還可能預見更多異常天氣。

北伊利諾大學大學地球、大氣與環境系助理教授根西尼(Victor Gensini)表示：「對一般人而言，這意味正在經歷變化，更極端的天氣、氣候相關的成本上升、糧食和水的安全性面臨威脅，不再是反常情況。除非我們即刻採取行動，否則這將成為新常態。」

康乃爾大學地球與大氣科學系主任娜塔莉·馬霍爾德(Natalie Mahowald)則說：「過去一周的詭異天氣令人擔憂，我希望這不是有事要發生的前兆。」

報導指出，北極暖化的速度是全球各地的四倍，這代表南北溫差縮小，海冰也釋出更多熱量。

科學家解釋，這代表更多的能量反彈、扭曲或隨著極地渦旋(polar vortex)移動；極地渦旋挾帶極冷空氣，通常環繞北極旋轉，但有時會從極地向南移動，讓美國、歐洲和亞洲民眾經歷嚴寒。

此外，氣候變遷也擾亂了噴射氣流(jet stream)，這是繞著地球行徑的快速氣流。

綜合氣候因素的影響之下，讓全球氣溫整體上升，冬季嚴寒的情況更頻繁發生。

從5日到11日堪稱是美國「冰與火的一周」，南方遭受酷寒暴風雪襲擊後，目前已開始回...
從5日到11日堪稱是美國「冰與火的一周」，南方遭受酷寒暴風雪襲擊後，目前已開始回暖；加州洛杉磯在強勁焚風呼嘯之下引燃猛烈火勢，至今仍未獲得控制。(美聯社/歐新社)

氣候變遷 喬治亞州 暖化

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