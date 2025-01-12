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波音壞新聞不斷 起死回生能力受質疑

編譯潘勛／綜合報導
去年多起飛安事故，讓波音公司聲譽大損；一場大罷工，更是傷筋動骨。(路透)
去年多起飛安事故，讓波音公司聲譽大損；一場大罷工，更是傷筋動骨。(路透)

去年對波音公司來說，簡直是「沒有最糟，只有更糟」。其所生產的飛機逃生門板在空中脫落、員工大規模罷工，乃至於12月29日南韓濟州航空179人喪生的空難，都讓該公司蒙受聲譽和財務的巨大損失。波音公司本月3日雖宣布已達成幾項安全和品管目標，但能否起死回生令人生疑。

波音2023年12月銷售之佳創歷史紀錄，展望2024年，本來很看好。

但2024年1月5日美西時間下午5點，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)編號1282班機由俄勒岡州波特蘭市起飛，在1萬6000呎高空艙門脫落，乘客的衣物及手機被強風捲入夜空，湧入的氣流讓鄰近破口的座椅都扭曲了。幸好機組讓飛機平安降落，沒發生嚴重傷害。

接下來波音就壞消息接連不斷，程度則由令人尷尬到驚駭不等，登峰造極於濟州航空空難。該事故原因仍在調查，而且結果很可能波音不必對此悲劇負責。

外界原本相信，聯邦航空管理局(FAA)即將批准波音737 Max 7、Max 10兩款機型，另外下一代廣體客機777X也排在後頭；各航空公司也急著等待波音交貨。如今三款機型批准與否不敢確定；波音也向投資人示警，只怕整個2025年都要虧損，公司債券瀕臨被評為垃圾等級，為史上首度。很可能最後波音公司要被踢出道瓊工業指數。

波音股價2024年跌掉約三分之一；上一任執行長等幾位高層都是被趕下台的；壞新聞似乎接連不斷，不禁讓人嚴重質疑波音有沒有能力，讓安全及品質問題恢復在可控範圍。

波音3日發布新聞稿，表示在安全文化、訓練、減化訓練流程、消除缺陷等多個領域，都有長足改善。公司按員工回饋，改善七成的商業客機產製的行動項目。

波音 濟州航空 投資

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