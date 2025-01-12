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雷蒙多：台積電4奈米晶片已在美生產 良率品質媲美台灣

編譯中心／綜合報導
台積電位於亞利桑納州鳳凰城的製造工廠採用4奈米技術，已開如生產美國本土第一批的先進晶片。(台積電)
台積電位於亞利桑納州鳳凰城的製造工廠採用4奈米技術，已開如生產美國本土第一批的先進晶片。(台積電)

商務部長雷蒙多10日對路透說，台積電最近幾周已開始在亞利桑納州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史上首度在本土，由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質可媲美台灣。

路透報導說，這是拜登總統推動半導體計畫的重要里程碑。台積電將在亞利桑納州二廠生產領先全球的2奈米製程技術，預計自2028年生產。台積電也同意在亞利桑納州使用最先進的晶片製造技術A16。

雷蒙多指稱，「這是大事，史無前例，在我們(美國)的歷史上前所未見。許多人曾認為這不可能實現」。台積電發言人10日婉拒置評。該公司本周將公布財報。

商務部去年11月敲定66億元補助款，資助台積電美國分公司在亞利桑納州鳳凰城生產半導體。

雷蒙多曾表明，希望2030年美國能生產全球兩成先進晶片，在台積電亞利桑納廠開始生產前，占比是零。

雷蒙多此前對路透直言，商務部必須說服台積電擴大在美國的投資計畫，「(台積電擴大投資)這不是自然而然(就會)發生」，「我們得說服台積電，讓他們想(在美國)擴展」。

台積電去年4月同意將原先計畫的投資金額增加250億元至650億元，並於2030年前在亞利桑納州興建第三座晶圓廠。

台積電 亞利桑納州 雷蒙多

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