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盜用納稅人身分竊取退稅 50萬件索賠案 官方處理牛步

編譯盧炯燊／綜合報導
位於華府的國稅局總部大樓。據獨立監管機構的報告，國稅局儘管多項服務已有所改善，但對於處理身分盜竊案則進展緩慢。(路透)
位於華府的國稅局總部大樓。據獨立監管機構的報告，國稅局儘管多項服務已有所改善，但對於處理身分盜竊案則進展緩慢。(路透)

盜用身分問題嚴重，不少納稅人成為受害者。根據獨立監管機構的報告，國稅局(IRS)儘管改善了服務，但對於處理身分盜竊案則進展緩慢。

全國納稅人辯護服務處(National Taxpayer Advocate Service，TAS)是國稅局內部獨立組織，負責協助納稅人解決與國稅局之間的問題。負責官員柯林斯(Erin M. Collins)在7日提交國會的2024年度報告指出，國稅局透過「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)獲得數十億元撥款，在許多方面取得進展，然而服務仍未臻完美。

其中存在巨大差距的是，長時間還未解決50萬件被盜用身分納稅人的索賠，他們的身分遭人盜用並竊取退稅。報告指案件處理時間，從2023年的平均19個月增加到2024年的22個月。

報告又指，符合條件的雇主申領「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit ，ERC)補助也遭到長期拖延，不少雇主依賴此項補助來維持業務營運。

政府在疫情期間推出ERC，目的是協助雇主在停業期間仍然留住員工，但很快成為詐騙工具，不少詐騙中介收費協助不合資格的雇主申請。

國稅局2023年9月暫停接受申請直至2024 年，柯林斯在報告中指出，儘管國稅局近幾個月已處理了數十萬件申請，但截至2024年10月26日，仍有約120萬件申請積壓，許多已拖了一年多。

國稅局局長沃菲爾(Daniel Werfel)在回應報告時承認，雖然對納稅人的服務正朝著非常積極的方向發展，但處理身分盜竊問題是國稅局當前最大的服務差距。

沃菲爾又說，自疫情大流行以來，身分盜竊受害者的數字持續增加，部分原因是詐騙者愈來愈多轉向網路詐騙。

對於國稅局服務有所改善之處，報告指包括更快的服務及更快的電話回應。

國稅局 疫情 退稅

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